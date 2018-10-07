MAÇ SONUCU | Fenerbahçe Medipol Başakşehir 0-0

Süper Lig’de kötü günler geçiren Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında da 3 puana ulaşamadı… İlk yarıda sayısız fırsattan yararlanamayan ve Başakşehir kalecisi Mert Günok’a takılan Fenerbahçe kilidi bir türlü açamadığı maçta galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.

Geride kalan 8 maçta sadece 8 puan toplayabilen Fenerbahçe 6 gol atabildi… Müthiş bir çekişmeye sahne olan maçın 82.dakikasında Başakşehir’in ofsayt nedeniyle iptal edilen golü tartışma yarattı. Konuk ekibin Elia ile bulduğu golde yardımcı hakem bayrağını kaldırdı ve ofsayt kararı verilerek gol iptal edildi. O sırada VAR’ın devre dışı olması nedeniyle pozisyon incelenemedi ve ofsayt kararı değişmedi.

Başladığı gibi biten maçın ardından Fenerbahçe 8 puanla 15.sıraya çıktı. Başakşehir ise 15 puanla lider Galatasaray’ın ardından maç fazlasıyla 2.sırada yer aldı.

Fenerbahçe-Başakşehir maçında `VAR` arızalandı, nizami gol geçersiz sayıldı Spor Toto Süper Lig 8. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta ilginç bir pozisyon yaşandı. Karşılaşmanın son anlarında Başakşehir'in bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken 'VAR' sistemi arızalı olduğu için pozisyona bakılamadı. İlgili Haberi Oku

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