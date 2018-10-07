Evkur Yeni Malatyaspor 4-4 Demir Grup Sivasspor

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Yeni Malatyaspor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanan mücadele 4-4’lük eşitlikle sona erdi.

Yeni Malatyaspor, 11. dakikada Arturo Mina ile öne geçti. 17. dakikada Sadık Çiftpınar kendi kalesine attı ve skora denge geldi. Bu golün ardından Robinho ile Douglas iş birliği ile 2 yol geldi. Robinho, 21 ve 24. dakikalarda attığı gollerle skoru 3-1’e taşıdı ve ilk yarı bu sonuçla bitti. Sivasspor, 2 asist yapan Douglas’ın 52. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edilmesi sonrası 10 kişi kaldı.

Yeni Malatyaspor, 1 kişi fazla oynamanın etkisiyle baskısını artırdı ve 67. dakikada Mitchell Donald ile farkı 1’e indirdi. 72’de oyuna giren Gabriel Torje, savunma arkasına sarktı ve ceza sahası içerisinde Chebake’nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Bülent Yıldırım penaltı noktasını gösterdi. Muhammet Demir’in penaltı vuruşunu, Malatyaspor kalecisi Fabien Farnolle 74. dakikada kornere çeldi.

Kullanılan kornerde Robinho’nun ortası ve Hakan Arslan’ın golüyle Sivasspor, 75. dakikada farkı 2’ye çıkardı. 2 farklı geriye düşen Malatyaspor daha çok risk aldı ve 77. dakikada Adem Büyük’ün golüyle farkı yeniden 1’e indirdi. Bu golden 3 dakika sonra Guilherme içeri çevirdi, Eren Tozlu yaptığı kafa vuruşuyla skora eşitliği getirdi.

Malatyaspor, 90+3. dakikada Adem Büyük ile bir gol daha buldu ancak bu gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

Bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor 12 puana, Sivasspor ise 9 puana yükseldi. Yeni Malatyaspor, gelecek hafta Ankaragücü’ne konuk olacak. Sivasspor ise sahasında Fenerbahçe’yi ağırlayacak.

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