CANLI | Atiker Konyaspor 0-0 Beşiktaş | İlk yarı oynanıyor…

Spor Toto Süper Lig 8. hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Atiker Konyaspor’a konuk oluyor.
Hakem Ümit Öztürk’ün yönettiği maç saat 20:30’da başladı. beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanan olan maç ‘Skor’ farkıyla dakika dakika takip edilebiliyor.
Bu maç öncesinde Beşiktaş 14 puana sahipken Atiker Konyaspor’un ise 11 puanı bulunuyordu.
İKİ TAKIMIN İLK 11’LERİ;
ATİKER KONYASPOR: Serkan, Skubic, Diagne, Uğur, Ferhat, Volkan, Jonsson, Hurtado, Ömer Ali, Milosevic, Yatabare.
BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Pepe, Vida, Caner, Atiba, Medel, Ljacic, Quaresma, Babel, Vagner Love