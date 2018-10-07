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CANLI | Atiker Konyaspor 0-0 Beşiktaş | İlk yarı oynanıyor…
Beşiktaş

CANLI | Atiker Konyaspor 0-0 Beşiktaş | İlk yarı oynanıyor…

Spor Toto Süper Lig 8. hafta mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşıyor. Maçın canlı anlatımı 'Skor'da...

7 Ekim 2018 19:39

Spor Toto Süper Lig 8. hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Atiker Konyaspor’a konuk oluyor.

Hakem Ümit Öztürk’ün yönettiği maç saat 20:30’da başladı. beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanan olan maç ‘Skor’ farkıyla dakika dakika takip edilebiliyor.

Bu maç öncesinde Beşiktaş 14 puana sahipken Atiker Konyaspor’un ise 11 puanı bulunuyordu.

İKİ TAKIMIN İLK 11’LERİ;

ATİKER KONYASPOR: Serkan, Skubic, Diagne, Uğur, Ferhat, Volkan, Jonsson, Hurtado, Ömer Ali, Milosevic, Yatabare.

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Pepe, Vida, Caner, Atiba, Medel, Ljacic, Quaresma, Babel, Vagner Love

07 Ekim 2018 Konyaspor Beşiktaş maçında kavga çıktı! Beşiktaş`tan kınama geldi U21 Ligi'nde Atiker Konyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan maçta kavga çıktı. Beşiktaş Kulübü, yaşanan saldırı sonrası sert bir kınama yayınladı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:33 | 7 Ekim 2018
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