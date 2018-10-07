CANLI | Teleset Mobilya Akhisarspor Trabzonspor 1-3

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında sahasında Akhisarspor ile karşı karşıya geliyor. Bordo mavililerde annesi vefat eden teknik direktör Ünal Karaman’ın yokluğunda kulübede yardımcı hoca Hüseyin Cimşir olacak.

İŞTE İLK 11’LER:

Akhisarspor: Fatih, Lopes, Mustafa Yumlu, Caner, Kadir, Ayut, Josue, Sissoko, Barbosa, Güray, Manu

Trabzonspor: Onur, Majid, Toure, Pereira, Novak, Sosa, Onazi, A.Ömür, Amiri, Rodallega, Burak

Ligde üst üste iki mağlubiyet aldıktan sonra Kasımpaşa’yı geriye düşmesine rağmen mağlup etmeyi başaran Trabzonspor, Akhisar deplasmanında da kazanmak istiyor.

Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 19.00’da oynanacak müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Geçtiğimiz hafta ligde Alanyaspor’a 2-1 mağlup olduktan sonra hafta içi de UEFA Avrupa Ligi’nde Standard Liege’e aynı skorla kaybeden Akhisarspor ise Trabzonspor önünde yara sarmak amacında.