SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Kayıp İnterpol başkanı bulundu
CANLI | Teleset Mobilya Akhisarspor Trabzonspor 1-3
Trabzonspor

CANLI | Teleset Mobilya Akhisarspor Trabzonspor 1-3

Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor'a konuk oluyor. Teleset Mobilya Akhisarspor Trabzonspor maçını canlı olarak SKOR farkıyla takip edebilirsiniz. Trabzonspor, Sosa'nın serbest vuruştan attığı harika golle 35. dakikada 1-0 öne geçti. Trabzonspor Burak Yılmaz'ın penaltı golü ile 43. dakikada farkı ikiye çıkardı. Trabzonspor 67. dakikada Novak ile skoru 3-0'a taşıdı. Akhisarspor, 77. dakikada Seleznyov'un penaltı golü ile farkı ikiye indirdi.

7 Ekim 2018 18:09

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında sahasında Akhisarspor ile karşı karşıya geliyor. Bordo mavililerde annesi vefat eden teknik direktör Ünal Karaman’ın yokluğunda kulübede yardımcı hoca Hüseyin Cimşir olacak.

İŞTE İLK 11’LER:

Akhisarspor: Fatih, Lopes, Mustafa Yumlu, Caner, Kadir, Ayut, Josue, Sissoko, Barbosa, Güray, Manu

Trabzonspor: Onur, Majid, Toure, Pereira, Novak, Sosa, Onazi, A.Ömür, Amiri, Rodallega, Burak

Ligde üst üste iki mağlubiyet aldıktan sonra Kasımpaşa’yı geriye düşmesine rağmen mağlup etmeyi başaran Trabzonspor, Akhisar deplasmanında da kazanmak istiyor.

Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 19.00’da oynanacak müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Geçtiğimiz hafta ligde Alanyaspor’a 2-1 mağlup olduktan sonra hafta içi de UEFA Avrupa Ligi’nde Standard Liege’e aynı skorla kaybeden Akhisarspor ise Trabzonspor önünde yara sarmak amacında.

Son güncelleme 20:40 | 7 Ekim 2018
Akhisarspor süper lig trabzonspor
GÜNÜN MAÇLARI
Yeni Malatyaspor
Bugün - 13:30
4
-
4
Sivasspor
Fenerbahçe
Bugün - 18:00
0
-
0
Istanbul Basaksehir
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Malmö FF
UEFA Avrupa Ligi Grup I 04.10.2018 - 22:00 Rotterdam Splatz
Beşiktaş