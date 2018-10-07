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Atiker Konyaspor Beşiktaş maçında ortalığı karıştıran pozisyon!
Beşiktaş

Atiker Konyaspor Beşiktaş maçında ortalığı karıştıran pozisyon!

Atiker Konyaspor Beşiktaş maçında Adem Ljajic'e yapılan sert hareket ortalığı karıştırdı. Pozisyon sonrası maçın hakemi Ümit Öztürk eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

7 Ekim 2018 23:29

Süper Lig’in 8.haftasında Atiker Konyaspor ile Beşiktaş’ın 2-2 berabere kaldığı maçta yaşanan bir pozisyon büyük tartışma yarattı…

Konyaspor’un 1-0 önde götürdüğü mücadelenin 33.dakikasında Volkan Fındıklı rakibi Ljajic’e çok sert bir müdahalede bulundu.

O hareketi faul olarak değerlendiren maçın hakemi Ümit Öztürk Volkan Fındıklı’ya sarı kart gösterdi. Ancak verilen karar siyah beyazlıları tatmin etmedi. Pozisyonun kırmızı kart olması gerektiğini belirten Beşiktaşlı taraftarlar hakeme sosyal medyadan büyük tepki gösterdi.

Tartışma yaratan o pozisyon için twitter’da çok sayıda paylaşım yapıldı. Futbol yorumcusu Ali Ece de o pozisyonu yorumlayan isimlerden biri oldu.

İşte çok konuşulan pozisyon için yapılan paylaşımlar…

Son güncelleme 23:43 | 7 Ekim 2018
beşiktaş konyaspor llajic sosyal medya tepki twitter
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