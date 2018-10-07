Atiker Konyaspor Beşiktaş maçında ortalığı karıştıran pozisyon!

Süper Lig’in 8.haftasında Atiker Konyaspor ile Beşiktaş’ın 2-2 berabere kaldığı maçta yaşanan bir pozisyon büyük tartışma yarattı…

Konyaspor’un 1-0 önde götürdüğü mücadelenin 33.dakikasında Volkan Fındıklı rakibi Ljajic’e çok sert bir müdahalede bulundu.

O hareketi faul olarak değerlendiren maçın hakemi Ümit Öztürk Volkan Fındıklı’ya sarı kart gösterdi. Ancak verilen karar siyah beyazlıları tatmin etmedi. Pozisyonun kırmızı kart olması gerektiğini belirten Beşiktaşlı taraftarlar hakeme sosyal medyadan büyük tepki gösterdi.

Tartışma yaratan o pozisyon için twitter’da çok sayıda paylaşım yapıldı. Futbol yorumcusu Ali Ece de o pozisyonu yorumlayan isimlerden biri oldu.

İşte çok konuşulan pozisyon için yapılan paylaşımlar…

@aliececom: “Volkan Fındıklı’nın Adem Ljajic’e yaptığına bir UEFA maçında, kırmızı yerine sarı göstersen, UEFA bir daha sana sadece kale direği veya korner direği olarak görev verir. Türkiye Ligi’nde tam tersi, MHK, hakem olsun da taştan olsun diyor.” pic.twitter.com/HXlS32QG2k — Tivibu Spor (@tivibuspor) 7 Ekim 2018

İzaha muhtaç o kadar konu VARki!.. Birisi bana Volkan Fındıklı'nın neden kırmızı görmediğini izah etsin!.. — Deniz Çoban (@denizcoban_) 7 Ekim 2018

Adem Ljajic’e yapılan faul. Normal mi? Var mı? Yok mu? pic.twitter.com/4fH9V3ZF7y — çArşı (@forzabesiktas) 7 Ekim 2018

Ljajiç'i yaptıgı hareket yüzde yüz kırmızıydı..Penaltı pozisyonu ile alakalı öncesinde ofsayt yoksa pozisyon penaltı karar dogruydu.. Ama rakibin kırmızıyı es geçti hakem efendi! — alicansun (@cansunali29) 7 Ekim 2018

Verilmeyen 1 penaltı- Kırmızıdan önce ofsayt – Ljajic’e yapılan müdahale için kırmızı verilmemesi. @TFF_Org @Besiktas Sadece ilk yarı için bunlar. — Hasan Basri Orhan (@HasanBasri34) 7 Ekim 2018

Ljajic, kendisine yapılan faul sonrası yürüme yetisini kaybetmediği için pozisyon sarı kart olarak değerlendirildi. — Övünç Özdem (@ovuncozdem) 7 Ekim 2018

Ljajic ölmemiş oyna devam(!)pic.twitter.com/iG94vaay1R — Alkoluk Başkan J.K (@AlkolukBaskan) 7 Ekim 2018