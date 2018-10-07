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Ambulans skandalı! Karga tulumba götürüldüler
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Ambulans skandalı! Karga tulumba götürüldüler

Balıkesir’de oynanan amatör maçlarda ambulans sorunu oyunculara ve antrenörlere sıkıntı yaşatmaya devam ediyor.

7 Ekim 2018 22:32

Bugün Ali Hikmet Paşa spor tesislerinde oynanan 2 maçta oyuncular ciddi şekilde sakatlanırken sağlık görevlilerin tedavisi ise bu sakatlıklarda yetersiz kaldı. Balıkesirspor Baltok masörünün müdahale ettiği sakatlıklarda ambulans bulunmadığı için oyuncular özel araçlarla hastaneye götürüldü.

07 Ekim 2018 Rıdvan Dilmen: Bunun adı skandaldır Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldığı maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, mücadelenin son anlarında Başakşehir'in ofsayt gerekçesiyle verilmeyen golünü değerlendirdi. İlgili Haberi Oku

Olay esnasında sahada bulunan futbolcular ve her iki takım teknik yönetimi, ambulans olmamasına tepki gösterdi. Maçı izlemeye gelen seyirciler, yaşanan olayı skandal olarak nitelendirirken, amatör sporcuların hakkettiği muameleyi görmediğini ifade ettiler.

Son güncelleme 23:09 | 7 Ekim 2018
ambulans
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