Ambulans skandalı! Karga tulumba götürüldüler

Bugün Ali Hikmet Paşa spor tesislerinde oynanan 2 maçta oyuncular ciddi şekilde sakatlanırken sağlık görevlilerin tedavisi ise bu sakatlıklarda yetersiz kaldı. Balıkesirspor Baltok masörünün müdahale ettiği sakatlıklarda ambulans bulunmadığı için oyuncular özel araçlarla hastaneye götürüldü.

Rıdvan Dilmen: Bunun adı skandaldır Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldığı maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, mücadelenin son anlarında Başakşehir'in ofsayt gerekçesiyle verilmeyen golünü değerlendirdi. İlgili Haberi Oku

Olay esnasında sahada bulunan futbolcular ve her iki takım teknik yönetimi, ambulans olmamasına tepki gösterdi. Maçı izlemeye gelen seyirciler, yaşanan olayı skandal olarak nitelendirirken, amatör sporcuların hakkettiği muameleyi görmediğini ifade ettiler.