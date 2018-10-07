Volkan Demirel’i kadro dışı bırakan sözler! Ali Koç ‘özür dilemesine bağlı’ demişti…

Fenerbahçe’de Volkan Demirel, Nabil Dirar ve Aatıf Chahechouhe’nun kadro dışı kalmasının yankıları sürerken kaptan Volkan Demirel ile ilgili çarpıcı bir detay ortaya çıktı.

Habertürk’te yer alan iddiaya göre; Çaykur Rizespor deplasmanından 3-0’lık yenilgiyle ayrılan sarı lacivertli ekipte tecrübeli file bekçisinin, bir yönetim kurulu üyesi ile yaşadığı tartışma sırasında “Sen benden daha iyi Fenerbahçeli misin?” sözlerini sarfetmesi ipleri koparttı.

Bu olayın dışında, Rizespor maçından sonra İdari Menajer Onur Başar’ın kaptanlar Mehmet Topal ve Volkan Demirel’in taraftara gidip özür dilemesini istediği ancak tecrübeli futbolcuların tepkiden çekindiği için bunu reddettiği ifade edildi.

Ancak Başar, bu isteğin Başkan Ali Koç’a ait olduğunu söyleyerek futbolcuların tribüne gitmesinde ısrarcı olunca Topal ve Demirel deplasman tribününe giderek taraftardan özür diledi.

Bu olayın üzerine Demirel’in “Bizi tribüne gönderdiniz, küfür yedik” diyerek Başkan Ali Koç’a sitem ettiği öğrenildi. Koç’un böyle bir istekte bulunmadığını söylediği ve Onur Başar’a uçakta tepki gösterdiği iddia edildi.

Kaptan Volkan Demirel’in ise bunun üzerine Onur Başar’ın üzerine yürüyerek “Bizi niye tribüne gönderdin?” dediği belirtildi.

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Rize maçı sonrası yaşanan bu gerginlik hafta içi de devam etti. Ali Koç’un kaptan Volkan Demirel’e futbolcularla konuşması yönünde talimat verdiği ancak Volkan Demirel’in bunu yerine getirmediği öne sürüldü.

36 yaşındaki kalecinin Sportif Direktör Damien Comolli’ye eleştirilerde bulunduğu ve yaptığını düşündüğü hataları yüzüne söylemesinin de kadro dışı kalmasında etken olduğu ifade edildi.

Öte yandan takımın tecrübeli isimleri Volkan Demirel, Alper Potuk ve Mehmet Topal’ın teknik direktör Phillip Cocu’nun idmanlarından şikayetçi olduğu belirtildi.

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ALİ KOÇ “ÖZÜR DİLEMESİNE BAĞLI” DEDİ

Yaşanan bu gelişmelerin üzerine FB TV’ye konuşan Başkan Ali Koç, “Bundan sonra, ilerleyen haftalarda konuların nereye gideceği, gelişmelerin nelere mal olacağı, kaptanımızın hal ve davranışlarına, bir hata yaptığını düşünüyorsa, özür dilemesine bağlıdır. Benim en büyük umudum, çok sevdiğim, Fenerbahçe'nin de çok sevdiği Volkan Demirel'in, kendine yakıştığı şekilde kariyerini devam ettirmesi ve en güzel şekilde de sonlandırmasıdır” ifadelerini kullanırken “özür dilemesi” gerektiğini söylediği olayın arka planında bu yaşananların olduğu yorumları yapıldı.