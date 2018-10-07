Ali Koç’tan maç öncesi flaş Volkan Demirel açıklaması!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Medipol Başakşehir maçı öncesi Fenerbahçe’de TV’de çok önemli açıklamalarda bulundu. Kulüpte kadro dışı kalan oyuncular ile ilgili verilen kararı değerlendiren Koç, ”Bu kararların gerekçelerini en geç salı günü yapacağız” dedi.

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İşte Ali Koç’un açıklamaları…

Sarı-lacivertli kulübün Başkanı Ali Koç, Volkan Demirel, Nabil Dirar ve Aatif Chahechouhe’nun kadro dışı kalması hakkında “Birkaç gün evvel bazı kararlar verdik. Bu kararlar çerçevesinde 3 arkadaşımız ile yolları ayırdık, 3 arkadaşı kadro dışı bıraktık. Bu alınan kararlar anlık öfkeyle alınmış, gündem değiştirmek üzere ya da birini suçlamak için alınmış kararlar değildi. Son yaşananlar üzerine etraflıca konuşulmuş ve bir plan dahilinde alınmış kararlardır. Herhangi detaylı bir açıklama yapmamamız da bir plan dahilindedir. Detaylı açıklamaları en geç Salı gününe kadar şahsen yapmayı planlıyorum.” dedi.

“KADRO DIŞI KARARLARININ NEDENLERİ FARKLI”

Teknik heyetten de 3 ismin gönderildiğinin altını çizen Ali Koç, “Teknik heyetten 3 kişiyle yolları ayırdık, doğru. Bunun çok ciddi sebepleri, nedenleri olmaktadır. Nedenleri paylaşınca hepimizin öfkeleneceği şeyler söz konusudur. Aatif ve Nabil’in kararı, nedenleri, Volkan Demirel’in sebeplerinden farklıdır.” açıklamasını yaptı.

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VOLKAN DEMİREL İÇİN FLAŞ SÖZLER!

Volkan Demirel için özel bir parantez açan Ali Koç, “Kaptanımız Volkan Demirel’e özel parantez açmak istiyorum. Vefasızlıktan bahsedenler var. Medyanın spekülasyonların, iddiaların dolduruşuna kimse gelmesin. Volkan Demirel 15 yıldır Fenerbahçe’ye hizmet eden, bunun büyük bölümünden kaptanlık yapan, Fenerbahçelilik söz konusu olduğunda tartışılmayacak bir kişidir, tarihe de öyle geçecektir. Bu işin taraftar gözüyle bakışı, Ali Koç bakışı da var. Nikahında şahitlik yaptığım, evine gittiğim tek oyuncudur. Şunu net ifade ederim ki, camiamıza yeni katılmış bir teknik direktörün, sportif direktör, Volkan Demirel’i beni kadro dışı bırakmaya ikna edemez. Bu duyguları taşıyan biri olarak yönetim kurulu ile bu kararı aldıysam ciddi sebepleri olduğunun bilinmesini isterim. Benim için zor bir karardır.” ifadelerini kullandı.

ALİ KOÇ’UN VOLKAN DEMİREL’E MESAJI

Sözlerine devam eden Ali Koç, Volkan Demirel’e mesaj gönderdi ve “Bu konu Alex’in ayrılışı ile karşılaştırılıyor, bir alakası yoktur. Volkan ve diğer iki oyuncumuz kontratlı oyuncular, kulübün parçaları. Bundan sonra, ilerleyen haftalarda konuların nereye gideceği, gelişmelerin nelere mal olacağı, kaptanımızın hal ve davranışlarına, bir hata yaptığını düşünüyorsa, özür dilemesine bağlıdır. Benim en büyük umudum, çok sevdiğim, Fenerbahçe’nin de çok sevdiği Volkan Demirel’in, kendine yakıştığı şekilde kariyerini devam ettirmesi ve en güzel şekilde de sonlandırmasıdır. Anlık kararlar değildir bunlar, belli program dahilinde alınan kararlardır. Bu açıklamanın da, kararlardan birkaç gün sonra yapılması da plan ve program dahilinde. Kimse yönlendirmelere, iddialara, basının gaz vermesine dolduruşa gelmeden karar versin.” dedi.

“VEFA NE DEMEK İYİ BİLİRİM”

Ali Koç, “Vefanın ne demek olduğunu ben gayet iyi bilirim ama en büyük vefayı da Fenerbahçe hak eder.” diyerek sözlerini noktaladı.