Volkan Demirel’i kadro dışı bırakan olay…

Milliyet gazetesinin haberine göre, Fenerbahçe’de Volkan Demirel’in kadro dışı kalmasındaki etkenlerden birinin de Rize’de Sportif Direktör Damien Comolli ile yaşadığı gerginliğin olduğu öğrenildi.

Rize’de alınan 3-0’lık mağlubiyetin ardından Volkan Demirel forma giymemesine rağmen özür dilemesi için tribüne gönderildi. Ancak tecrübeli kaleci burada bir kaç olumsuz tepki ile karşılaştı.

Büyük üzüntü yaşayan Volkan Demirel olayın devamında da Comolli tartışarak gerginlik yaşadı. Volkan Demirel, Rize’deki 3-0’lık mağlubiyet sonrası tribünlere kadar giderek taraftardan özür dilemişti.

Maç sonrasında tribüne gönderilen iki kaptandan biri olan Volkan Demirel, taraftarın yanından ayrılıp soyunma odasına yöneldiği esnada Comolli ile gözlerden kaçan bir olay yaşanmıştı. Comolli, Volkan soyunma odasına yürürken elini tecrübeli kalecinin omzuna koymak istedi. Ancak Volkan buna tepki göstererek Comolli’nin kendisine sarılmasını engelledi. Volkan’ın ardından soyunma odasında da duruma tepki gösterdiği öğrenildi.

495 MAÇLIK KARİYER

Fenerbahçe’de kaptanlık görevini yürüten Volkan Demirel, 16 yıldır forma giyiyor. 2002 yılından beri kulüpte olan Volkan, 495 maça çıkarken, tam 10 kupa kazandı. 37 yaşındaki kaleci, Fenerbahçe kulüp tarihinde en fazla forma giyen kaleci unvanını elinde bulundururken, Müjdat Yetkiner’i de takip ediyordu. Tecrübeli yıldız, 2002-2018 arası kesintisiz sarı-lacivertli formayı taşıyıp, 2012’den beri de kaptanlık görevini devralmıştı.

HERKES SUSTU AATİF BAŞKAN’A KARŞILIK VERDİ

Aatif’ın ilk sürtüşmesi Kayserispor maçı sonrasında Başkan Ali Koç’la oldu. Ali Koç 3-2’lik mağlubiyet sonrasında soyunma odasına indi ve tüm takıma “Neden bu durumdayız?” diye sordu. Çoğunluk sessiz kalırken Aatıf, Ali Koç’a “Takımın bütün düzeni bozuldu. Transferler aramıza yeni katıldı. Takım birbiriyle kaynaşamadı. Bu tablonun sebebi bu” dedi. Aatıf’ın özellikle Dirar’ın oynatılmaması sebebiyle de Comolli ve Cocu’ya tepki gösterdiği gelen bilgiler arasında.

TAKIMDAN AYRILMAYAN DİRAR’IN ÜSTÜ ÇİZİLDİ

Sezonun başlarında kadroya alınsa da Dirar’ın yıldızı kendisini göndermek istediği için Comolli ile hiç barışmadı. Ne Avrupa ne de lig maçlarında yedek kulübesinde bile yoktu. Bu halinden mutsuz olan Dirar, takımda buna benzer durum yaşayan (Soldado, Valbuena, Isla) oyunculara gözdağı vermek amacıyla kadronun dışına alındı. Üç oyuncunun Samandıra’ya kısa vadede geri dönme ihtimalinin olmadığı öğrenildi.

Olayın devamında Comolli ile tartışma yaşatan tecrübeli eldivene kadro dışı bırakıldığı telefonla iletildi. Yolların ayrıldığı kaleci antrenörü Murat Öztürk’ün de Volkan Demirel’in oynaması yönünde rapor verdiği iddia edildi. Öztürk’ün, Harun Tekin’in yan toplarda zayıf olduğu ve kaleye Volkan’ın geçmesi gerektiğine dair raporunun etkili olduğu öğrenildi.

“ORAYA GİTMİYORUZ BEYLER”

Sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlar Volkan Demirel’in kadro dışı kalması ile ilgili ikiye bölünmüşken, taraftarlardan bazıları Volkan Demirel’in “Oraya gitmiyoruz beyler” demesini hatırlatarak imada bulundu; “2013/2014 sezonundaki şampiyonluk kutlamalarında Alex De Souza için tezahürat yapılması sonrası Aziz Yıldırım, tezahüratı yapanlara paralı köpekler demiş, sonrasında Volkan takım arkadaşlarına tezahüratı yapan tribüne tepki gösterilmesi adına bu sözü söylemişti.”

Fenerbahçe`de liste kabarık Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ve teknik direktör Phillip Cocu'nun aldığı karar doğrultusunda takımda olması istenmeyen Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar kadro dışı bırakıldı. İlgili Haberi Oku