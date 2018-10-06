Ünal Karaman’ın acı günü

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman’ın annesi vefat etti.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Karaman’ın Konya’da yaşayan annesi Şefika Karaman’ın, kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, “Şefika Karaman’a Allah’tan rahmet, teknik direktörümüz Ünal Karaman ve ailesine başsağlığı diliyoruz.” ifadeleri yer aldı.

Beşiktaş’tan başsağlığı mesajı

Beşiktaş Kulübü, Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman’ın vefat eden annesi Şefika Karaman için başsağlığı mesajı yayımladı.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan mesajda, “Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman’ın annesi Şefika Karaman’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah’tan rahmet, Karaman ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.” ifadelerine yer verildi.

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