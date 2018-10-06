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Türk Bilardosunun duayen ismi Bora Karatay hayatını kaybetti
Diğer Sporlar

Türk Bilardosunun duayen ismi Bora Karatay hayatını kaybetti

Türk Bilardosunun duayen isimlerinden Bora Karatay hayatını kaybetti.

6 Ekim 2018 14:25

Türkiye Bilardo Federasyonu Bora Karatay’ın vefatını resmi internet sitesinde böyle duyurdu…

Türk Bilardosunun duayen isimlerinden Bora KARATAY uzun süredir mücadele ettiği sağlık problemleri nedeniyle hayatını kaybetmiştir.

Cenazesi 6 Ekim Cumartesi günü, Üsküdar/Şehitlik Camiinden, Öğlen namazını müteakip kaldırılacaktır.

Büyük ustamıza Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabırlar dileriz. Camiamızın başı sağ olsun.

Türkiye Bilardo Federasyonu

Karatay bilardoyu Türkiye’de geliştiren kişiydi

Karatay, 1940'ta Konya'da doğdu. Bilardoyu Avusturya'da akademik olarak öğrenen Karatay, Avusturya milli takımına dek yükseldi. Düzenlediği organizasyonlar ve yetiştirdiği öğrencilerle modern bilârdonun Türkiye'ye yayılmasında büyük katkıları oldu.

Son güncelleme 15:27 | 6 Ekim 2018
bilardo Bora Karatay
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