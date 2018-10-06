Serdar Ali Çelikler: ‘Yolun sonu gözüktü’

Gazetesi Ser Ali Çelikler Fenerbahçe’de yaşanan kriz ile ilgili bir yazı kaleme aldı. Çelikler yazısında Fransız sportif direktör Comolli’yi eleştirdi. İşte Serdar Ali Çelikler’in o yazısı:

“Kınadığını yaşamadan ölmezsin”

Yıllar evvel duyduğumdan bu yana doğruluğuna defalarca şahit olduğum bir söz başlıktaki. Bir hadis olduğuna dair bilgiler var. Ama sarih hadis midir bilemiyorum. Kimileri Karma Felsefesi de diyor.

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Aykut Kocaman yemedi içmedi 3 yıl boyunca Alex’le uğraştı. Başkan ilk yıl (2010-11) açıkça Alex’in arkasında durdu. Alex de 28 tane attı ve takımı şampiyon yaptı. Kocaman da hiç sıkılmadan “En iyi performansımı benim zamanımda yaşadı” diyebildi. Başkanın cezaevinde geçirdiği bir yıl boyunca Aykut Kocaman ile kankası Ali Yıldırım; Alex’i Aziz Bey’e kötülediler. 3 yıl boyunca çok sevdiğiniz birine sürekli “kötü-kötü-kötü” desem 3. yılın sonunda sizin de aklınızda “acaba” oluştururum. Aziz Bey’in aklına da kurdu soktular. Sonra öyle bir noktaya gelindi ki Aziz Bey bir tercih yapmak zorunda kaldı. Bana göre başkanlığı kaybetme yolundaki ilk dönüm noktası o karardı.

Caner, Vitor Pereira’yla tartıştı çünkü şampiyonluğun kaçtığını görüyordu. Ali Yıldırım devreye girdi. Hesapta sakinleştireceği Caner’e “Sen kimsin” dedi. Caner de “Benim 2 şampiyonluğum var. Onun ikisinde de sen yoktun. Asıl sen kimsin” dedi. Bileti kesildi.

Ali Koç, bu 3 kararın da yanlış olduğunu eylem ve söylemleri ile belirtti.

Alex’e iade-i itibar verildi ki haklıydı. Caner ve Gökhan Gönül’ün kaybının hata olduğu 2-3 kez tekrar edildi. Başkanlık seçiminde oyunu Ali Koç’a veren Emre Belözoğlu da ilk fırsatta kulüpte görev alacak pozisyonda..

Volkan Demirel.. Bence Ali Bey seçimi kazanır kazanmaz Volkan’a teşekkür mesajı yayınlamalıydı. “Eski” dönemi temsil eden hiçbir unsur kalmamalıydı. Yapılmadı.. İyi niyetli bir tutumdu ama yanlıştı.. Ancak sözleşme uzattığınız anda “Volkan varsa Volkan oynar” gerçeğini de hayata geçirmek gerek. Oynadığı müddetçe ondan iyi Türk kaleci yok bu ülkede.. Devam edilmemeliydi.. Ama madem edildi o zaman önünde sonunda kaleyi alacağı öngörülmeliydi.

Comolli denen 6 yıldır işsiz olan; kimsenin teveccüh etmediği; F.Bahçe’ye berbat bir transfer dönemi yaşatan arogan Fransız’ın kararıyla Volkan Demirel kadro dışı kaldı. Dirar da.. Hatta Cocu’nun sürekli oynattığı Aatıf da.. Karar doğrudur ya da yanlıştır detaylarını bilmeden yorum yapmayayım. “İyi oldu” ya da “kötü oldu” diyemem. Belki olmazsa olmaz bir karardı bilemiyorum..

Şunu biliyorum ki bu tür kararları alanların ömrü uzun olamıyor. (Bkz: Terraneo – Ali Yıldırım – Aykut Kocaman)

Demek ki Comolli için de yolun sonu gözüktü..

Birden de aklıma başlıktaki cümle geldi: Kınadığını yaşamadan ölmezsin.

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