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Ryan Donk: Belki yine forvette oynarım
Galatasaray

Ryan Donk: Belki yine forvette oynarım

Galatasaray'ın deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçın 87.dakikasında attığı golle gecenin kahramanı olan Donk önemli açıklamalarda bulundu.

6 Ekim 2018 21:23

Süper Lig’in 8.haftasında deplasmanda Antalyaspor’u 1-0 mağlup ettiği maçta 85.dakikada oyuna sonradan girerek forvete geçen ve galibiyet golünü atan Donk maçın ardından geceyi değerlendirdi. İşte Donk’un açıklamaları…

“Topa ilk dokunuşum gol oldu. Daha önce Sinan’a ve diğer arkadaşlara da söyledim. Düzgün ortalar geliyordu, ön direğe koşuları artırmamız gerekiyordu. Mariano’nun harika kontrolünü gördüm ve hiç düşünmeden ön direğe hareketlendim. Galibiyet için çok mutluyum.”

“Hocamız çok güzel bir taktik hamle yaptı. Bütün hava toplarını onlar kazanıyordu. Sonra Maicon ve ben ileri geçtik ve hava toplarını kazanmaya başladık. Kim bilir, belki de ilerleyen maçlarda da forvette oynarım.”

Son güncelleme 21:23 | 6 Ekim 2018
Donk fatih terim galatasaray
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