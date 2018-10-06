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Real Madrid tepetaklak!
İspanya La Liga

Real Madrid tepetaklak!

Real Madrid, son dakikada yediği golle Alaves deplasmanından mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Real Madrid, ligde oynadığı son üç maçtan da galip alamadan ayrılmış oldu.

6 Ekim 2018 23:48

İspanya 1. Futbol Ligi’nin (La Liga) 8. haftasında Real Madrid, deplasmanda Alaves’e 1-0 yenildi. Mendizorroza Stadı’nda Alaves ile Real Madrid arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci yarıda da takımlar girdikleri gol pozisyonlarından yararlanamazken karşılamanın 90 5. dakikasında Manu Garcia’nın kafa golü, Alaves’e zaferi getirdi ve müsabaka ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Real Madrid, böylece ligde oynadığı son üç maçtan galibiyet alamadı.

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Bu skorla Real Madrid, 14 puanda kalırken, Alaves ise aynı puana ulaştı.

İspanyol basınında son 4 maçtır gol kaydedemeyen Julen Lopetegui yönetimindeki Real Madrid’in “krize girdiği” ve “serbest düşüşte” olduğu yorumları yapıldı. Ligde oynadığı son üç maçta bir beraberlik iki mağlubiyet alan Real Madrid, geçtiğimiz hafta içi Şampiyonlar Ligi’nde de 10 kişi kalan CSKA Moskova’ya deplasmanda 1-0 yenilmişti.

Son güncelleme 23:48 | 6 Ekim 2018
ispanya la liga Real Madrid
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