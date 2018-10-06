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Nabil Dirar’dan kadro dışı tepkisi
Fenerbahçe

Nabil Dirar’dan kadro dışı tepkisi

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan isimlerden biri olan Nabil Dirar, Instagram hesabından kısa bir açıklama yaptı.

6 Ekim 2018 11:44

Sarı lacivertlilerde Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar süresiz olarak kadro dışı kalırken karar da telefonla iletilmişti.

32 yaşındaki Faslı oyuncu Instagram’dan yaptığı açıklamada, “Bir aslan asla ölmez, mesajlarınız için teşekkürler” ifadelerine yer verdi.

Aykut Kocaman yönetiminde alınan Nabil Dirar, Fenerbahçe’de 40 maça çıkarken 5 gol atıp 8 asist yaptı.

Nabil Dirar’ın sosyal medyadan yaptığı bu paylaşım Fenerbahçeli futbolcuların yanı sıra takımın tercümanı Deniz Sarıtaç ve malzemeci Fuat Öz tarafından beğenildi…

06 Ekim 2018 Fenerbahçe`de liste kabarık Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ve teknik direktör Phillip Cocu'nun aldığı karar doğrultusunda takımda olması istenmeyen Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar kadro dışı bırakıldı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 13:11 | 6 Ekim 2018
Fenerbahçe instagram Nabil Dirar sosyal medya
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