MAÇ SONUCU | Leicester City 1-2 Everton | Cenk Tosun girdi üç puan geldi

İngiltere Premier Lig’in 8. haftasında milli futbolcumuz Cenk Tosun’un formasını giydiği Everton, deplasmanda Leicester City’yi 2-1 mağlup etti. Everton’ı galibiyete taşıyan gol maça yedek kulübesinde başlayan Cenk Tosun’un oyuna girmesinden 6 dakika sonra geldi. Leicester City’de Wes Morgan, 63. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Zorlu karşılaşmaya forvette Cenk Tosun’un yerine bu sezonun flaş ismi Richarlison ile başlayan Everton, maça hızlı bir giriş yaptı. Henüz 7. dakikada sahneye çıkan Richarlison, attığı golle Everton’ı deplasmanda öne geçiren isim oldu. 40. dakikada Ricardo Pereira’nın golü, maçta yeniden dengeyi getirdi. İlk yarı, karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere sonuçlandı.
İkinci yarıda Leicester City, şok bir kırmızı kart ile 10 kişi kaldı. Wes Morgan, 63. dakikada yaptığı faul sonrası hakemden ikinci sarı kartı görünce, kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Kırmızı kartın ardından daha çok savunmaya dönük değişiklikler yapan Leicester City Menajeri Claude Puel, o ana kadar rakip savunmayı oldukça zorlayan ve golün asistini yapan Kelechi Iheanacho’yu oyundan aldı. Kelechi Iheanacho’nun yerine ise defansif özellikleri daha yüksek olan Marc Albrighton’ı sahaya sürdü.
Everton Menajeri Marco Silva ise bu hamleye Cenk Tosun ile karşılık verdi. Orta sahadan oyuncu eksilten Marco Silva, 71. dakikada Tom Davies’in yerine Cenk Tosun’u alarak, 10 kişi kalan rakibi karşısında galibiyet için risk almaya başladı. Bu hamlenin meyvesi ise kısa sürede geldi. Cenk Tosun ile forveti çiftleyen Everton, orta sahadan hücuma katılan Gylfi Sigurdsson ile 77. dakikada galibiyet golünü buldu.
Deplasmanda 77. dakikada öne geçen Everton, maçın kalan bölümünde topa sahip olup, oyunu soğutmayı başardı. Böylece Everton, Leicester City gibi zorlu bir deplasmandan üç puanla dönmeyi başardı. Bu galibiyetle puanını 12 yapan Everton, 10. sıraya yükseldi. 12 puanda kalan Leicester City ise 9. sırada yer aldı.