MAÇ ÖZETİ: Antalyaspor Galatasaray özet izle! Fatih Terim Galatasaray’ı kurtardı…

Şampiyonlar Ligi’nden Porto mağlubiyeti ile dönen Galatasaray zorlu Antalya deplasmanında 3 puanla dönmeyi başardı. Karşılaşma pozisyon açısında zengin olamamasına rağmen yapılan hamlelerle dikkatleri çekti. Maça damgasını vuran isim ise Cüneyt Çakır oldu. Maçın 43.dakikasında Cüneyt Çakır Galatasaray lehine verdiği penaltıyı VAR incelemesi sonrası iptal etti. Terim son 5 dakikada Donk’u forvete çekti Galatasaray onun golüyle 87’de öne geçti. Karşılaşmanın son dakikalarında başka gol gelmeyince Galatasaray Antalyaspor’u 1-0 yenmeyi başardı. Süper Lig’de haftayı lider kapatan Galatasaray milli takım arasına moralli girecek. İşte, Antalyaspor Galatasaray maç özeti…

ANTALYASPOR GALATASARAY ÖZETİ İZLE

CÜNEYT ÇAKIR PENALTIYI İPTAL ETTİ

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray'ın Antalyaspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın 43. dakikasında hakem Cüneyt Çakır, penaltı noktasını gösterdi. Garry Rodrigues ile birlikte topa yükselen Cissokho'nun eliyle oynadığına kanaat getiren Cüneyt Çakır, Galatasaray lehine penaltı çaldı. Daha sonra VAR hakemleri, Cüneyt Çakır'a penaltı pozisyonunu izlemesi tavsiyesinde bulundu.

Bunun üzerine pozisyonu yeniden inceleyen Cüneyt Çakır, topun Antalyasporlu savunma oyuncusunun eline çarpmadığını belirterek verdiği penaltı kararını iptal etti. Karşılaşma hakem atışı ile kaldığı yerden devam etti. VAR uygulamasına başvurmadığı için eleştirilen Cüneyt Çakır, böylece ilk kez sistemi kullanmış oldu.

FATİH TERİM’İN MÜTHİŞ TAKTİĞİ

Şampiyonlar Ligi'nden Porto mağlubiyetiyle dönen Galatasaray liderlik unvanını korumak için çıktığı Antalya deplasmanından istediğini aldı…

İlk yarısı 0-0 eşitlikle sona eren maçın 43.dakikasında Cüneyt Çakır Galatasaray lehine penaltı verdi. Ancak VAR hakemlerinin uyarısı üzerine pozisyonu inceleyen Çakır, kararını iptal etti.

İkinci yarıda da son anlara girilirken gol sesi çıkmayınca Terim müthiş bir hamle yaptı. Fatih Terim 0-0 giden maçın son 5 dakikadasında sürpriz bir hamle yaptı. 85'te oyuna aldığı Ryan Donk ile 76'da oyuna sonradan giren stoper Maicon'u santrafor bölgesine çekti. 87'de Mariano'nun ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselip kafayı vuran Donk topu ağlara yolladı.

MUSLERA’NIN HAREKETİ DAMGA VURDU

Spor Toto Süper Lig'in 8.haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşıya karşıya gelen Galatasaray'da Uruguaylı kaleci Muslera'nın rakibine yaptığı hareket tartışmalara neden oldu.

Mücadelenin henüz 1.dakikasında savunma arkasına atılan uzun topta kalesinden çıkan ve tehlikeyi önlemeye çalışan Muslera, uzaklaştırmak istediği topu ıskalayınca rakibi Maicon'un karnına doğru tekme attı.

Cüneyt Çakır`a Muslera tepkisi! Maça damga vuran hareket... Antalyaspor deplasmanında Galatasaray kalecisi Muslera'nın rakibi Maicon'a yaptığı hareket tartışma yarattı. Sosyal medyada maçın hakemi Cüneyt Çakır'a tepki gösterildi. İlgili Haberi Oku

Antalyasporlu futbolcuların faul ve kırmızı kart beklediği pozisyonda maçın hakemi Cüneyt Çakır ‘devam' kararı verdi. Muslera'nın hareketi sonrası kart görmemesi sosyal medyada da gündem oldu.