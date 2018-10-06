Canlı yayın: Antalyaspor Galatasaray canlı izle! Galatasaray’a penaltı şoku! Canlı skor…

Süper Lig 8. haftada Galatasaray deplasmanda Antalyaspor’a konuk oluyor. Şampiyonlar Ligi’nde iyi bir performans göstermesine rağmen Porto’ya 1-0 mağlup olan Galatasaray Süper Lig’de oynayacağı Antalyaspor maçını kazanarak liderliğini sürdürmek istiyor. Galatasaray’da Emre Akbaba, Eren Derdiyok ve Selçuk İnan, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle haftaya 4. sırada giren Antalyaspor ise Galatasaray’ı yenerek yakaladığı iyi çıkışı sürdürmek istiyor. Antalyaspor Galatasaray maçı canlı izle bağlantısı aşağıda yer alıyor.

ANTALYASPOR GALATASARAY CANLI İZLE

ANTALYASPOR GALATASARAY CANLI ANLATIM

Karşılaşma hızlı başladı. 1. dakikada uzun topa doğru Muslera kalesini terketti. Seken top bir anda boş kaleye yöneldi. Muslera bu esnada Maicon’la çarpıştı. Top dışarı çıktı. Maicon da bir süre sakatlanarak yerde kaldı. İlk şut 9. dakikada geldi. Belhanda, Mariano’ya pasını verdi ve ardından ceza alanına sağdan girdi. Mariano da ona ara pasını verdi, Belhanda yerden ortaladı. Rodrigues ceza alanı içinde gelişine vurdu. Boffin gole izin vermedi. 11. dakikada Onyekuru sağ çizgide topla buluştu. Pasını yerden ceza alanı önüne yolladı. Ndiaye bekletmeden köşeye vurdu. Top auta gitti. 43. dakikada maça damgasını vuran an yaşandı. Belhanda, bir verkaçla şut açısı buldu. Vurmak yerine sağda bekleyen Ndiaye’yi gördü. Ndiaye’nin ortası da defanstan sekti. Elle oynama kararı çıktı. VAR odası pozisyonu incelemesinin ardından Cüneyt Çakır penaltıyı iptal etti. İkinci yarının ilk ciddi atağı 56. dakikada geldi. Galatasaray’da Ndiaye rakip ceza alanına topla koştu, şut açısı buldu. Vuruşu savunmadan sekti.

ANTALYASPOR GALATASARAY İLK 11

ANTALYASPOR: Boffin, Nazım Sangare, Celustka, Diego, Cissokho, Chico, Yekta, Hakan, Maicon, Doğukan, Doukara.

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Ozan, Serdar, Ömer, Ndiaye, Fernando, Belhanda, Onyekuru, Sinan, Rodrigues.

ANTALYASPOR GALATASARAY SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 8.nci haftasında Antalyaspor, Galatasaray'ı ağırlıyor. 6 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşma Bein Sports 1 kanalından canlı olarak seyredilebilecek. Karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetirken, yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek.

GALATASARAY'DA 3 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekipte 3 futbolcu, Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

Süper Lig'deki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında sakatlanan ve ameliyat edilen Emre Akbaba'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Eren Derdiyok ile Selçuk İnan da Antalyaspor müsabakasında süre alamayacak. Galatasaray'da ayrıca Mariano Filho sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Brezilyalı futbolcu, bu karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda 9. haftadaki Bursaspor maçında cezalı olacak.

SON 3 DEPLASMAN MAÇINDA YENİLDİ

Galatasaray, deplasmanda çıktığı son 3 resmi maçı kaybetti.

Spor Toto Süper Lig’de Trabzonspor ve Akhisarspor’a mağlup olan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de Porto deplasmanından puan çıkaramadı.

Galatasaray, bu karşılaşmalarda 8 gol yerken, rakip fileleri havalandıramadı.

LİGDE 45. RANDEVU

Galatasaray ile Antalyaspor, bugün yapacakları maçla lig tarihinde 45. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligdeki rekabet 1982-1983 sezonunda başladı. Tarafların ligde yaptığı 44 maçın 26’sını Galatasaray, 7’sini Antalyaspor kazandı, 11 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Sarı-kırmızılıların attığı 84 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 44 gol kaydetti.

Antalyaspor Galatasaray... Cüneyt Çakır ilk kez... Cüneyt Çakır önce penaltı çaldı sonra iptal etti Galatasaray'ın Antalyaspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada hakem Cüneyt Çakır, sarı-kırmızılı takım lehine penaltı verdi. Daha sonra VAR'a başvuran Cüneyt Çakır, kararını değiştirdi. Böylece Süper Lig'de ilk kez VAR sistemine başvuran Cüneyt Çakır'ın kararı, Galatasaray taraftarlarının tepkisini çekti. İlgili Haberi Oku

ANTALYA’DAKİ MAÇLAR

Galatasaray ile Antalyaspor, lig tarihinde Antalya’da 22 maç yaptı.

Antalya’daki maçlarda Galatasaray 13, ev sahibi ekip 3 kez galip geldi, 6 maç da berabere sonuçlandı.

Sarı-kırmızılı takım, deplasmanda Antalyaspor’a 42 gol atarken, kalesinde ise 21 gol gördü.