Fırat Aydınus’tan 5 dakikada iki VAR

Süper Lig’de Kayserispor ile Çaykur Rizespor arasındaki maçta hakem Fırat Aydınus, sık sık VAR’a gitti.

Mücadelenin 12. dakikasında VAR sonrasında Fırat Aydınus Kayserispor forması giyen Rotman’a kırmızı kartı çıkarırken, Aydınus ilk yarının son 5 dakikasında 2 kez VAR uygulamasına gitti.

İLK YARININ SON 5 DAKİKASINDA İKİ VAR

Hakem Fırat Aydınus 40. dakikada yaşanan bir pozisyonda da VAR’ı bekledi. Kayserispor forması giyen Mensah’ın vuruşunda top baraja çarptı. Aydınus pozisyon için VAR’ı beklerken, gelen haberle oyunu devam ettirdi.

Kayserisporlu Şamil Çinaz, orta sahada Samudio’nun sert müdahalesiyle yerde kalırken hakem Fırat Aydınus sarı kartını Samudio için çıkardı. Ancak sonrasında VAR’a başvurdu. Aydınus pozisyonu tekrar izledikten sonra Samudio’ya bu kez kırmızı kartını çıkardı ve 45+2. dakikada iki takım da 10 kişi kaldı.

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