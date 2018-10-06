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Engelsiz Aslanlar yönetime yem oldu!
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Engelsiz Aslanlar yönetime yem oldu!

Galatasaray Tekerlekli Basketbol Takımı küçülme nedeniyle Avrupa'ya gidemiyor.150 bin TL’lik kamp ve yolculuk masrafı nedeniyle 1000 Euro’luk katılım ücreti ödenmedi. Champions Cup’a alınmayan Cimbom, kulübün en başarılı takımıyken birçok yıldız ismini göndererek tasarruf da etmişti.

6 Ekim 2018 11:38

Mesut YILDIRIM / Tekerlekli basketbol sporunun Türkiye'deki en başarılı takımı olan, dünyanın da sayılı ekipleri arasında yer alan Galatasaray, bu sezon Avrupa kupalarında yer alamayacak. Bunun nedeni ise çok acı: Tasarruf tedbirleri. Futboldaki mali sıkıntılara çare ararken çözümü erkek ve kadın basketbolun bütçelerini kısmakta bulan Mustafa Cengiz yönetimi, ‘Engelsiz Aslanlar'ın da adeta önünü kesti. Yönetim, adı Champions Cup olarak değiştirilen Avrupa'nın 1 numaralı kupasına katılım ücreti olan bin Euro'yu yatırmadı.

Karabükspor alındı

Galatasaray Tekerlekli Basketbol Takımı, bu kupada adını finale yazdırsa dahi yurtdışına çıkacak, kamp ve seyahat masrafları ancak 150 bin TL olacaktı. Edinilen bilgilere göre yönetim, söz konusu rakamın astronomik olduğunu düşünüp takımın Avrupa kupalarına katılmasını ‘gereksiz' buldu. Üstelik, tasarruf tedbirleri  çerçevesinde takımın birçok önemli sporcusu ile yollar ayrıldı. Galatasaray'ın yerine Karabükspor, Avrupa kupalarına davet edildi.

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Son güncelleme 13:02 | 6 Ekim 2018
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