Engelsiz Aslanlar yönetime yem oldu!

Mesut YILDIRIM / Tekerlekli basketbol sporunun Türkiye'deki en başarılı takımı olan, dünyanın da sayılı ekipleri arasında yer alan Galatasaray, bu sezon Avrupa kupalarında yer alamayacak. Bunun nedeni ise çok acı: Tasarruf tedbirleri. Futboldaki mali sıkıntılara çare ararken çözümü erkek ve kadın basketbolun bütçelerini kısmakta bulan Mustafa Cengiz yönetimi, ‘Engelsiz Aslanlar'ın da adeta önünü kesti. Yönetim, adı Champions Cup olarak değiştirilen Avrupa'nın 1 numaralı kupasına katılım ücreti olan bin Euro'yu yatırmadı.

Karabükspor alındı

Galatasaray Tekerlekli Basketbol Takımı, bu kupada adını finale yazdırsa dahi yurtdışına çıkacak, kamp ve seyahat masrafları ancak 150 bin TL olacaktı. Edinilen bilgilere göre yönetim, söz konusu rakamın astronomik olduğunu düşünüp takımın Avrupa kupalarına katılmasını ‘gereksiz' buldu. Üstelik, tasarruf tedbirleri çerçevesinde takımın birçok önemli sporcusu ile yollar ayrıldı. Galatasaray'ın yerine Karabükspor, Avrupa kupalarına davet edildi.

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