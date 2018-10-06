Emre Belözoğlu’ndan Volkan Demirel paylaşımı

CNNTürk’ün haberine göre, Fenerbahçe’de flaş bir gelişme yaşanarak Volkan Demirel, Nabil Dirar ve Aatif Chahechouhe kadro dışı bırakılmıştı. Yaşanan bu gelişmenin ardından kaptan Volkan, açıklama yaparak “Hayırlısı olsun. Yönetimin bir bildiği vardır. Bana şu safhada konuşmak yakışmaz. Yaşadıklarımı ben bilirim.” açıklamalarını yaptı.

Sosyal medyada da birçok taraftar Volkan Demirel’e destek mesajı yağdırdı. Tecrübeli file bekçisine destek verenlerden birisi de eski takım arkadaşı Emre Belözoğlu oldu. Emre, sosyal medya hesabından Volkan Demirel’in fotoğrafını paylaşarak yanında olduğunu gösterdi.

Emre Belözoğlu, sarı lacivertlilerden, takımın o dönemdeki sportif direktörü Giuliano Terraneo’yla anlaşamadığı için ayrılmıştı.

Ayrıca Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Selçuk Şahin’de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Volkan Demirel’e destek oldu…

Nabil Dirar`dan kadro dışı tepkisi Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan isimlerden biri olan Nabil Dirar, Instagram hesabından kısa bir açıklama yaptı. İlgili Haberi Oku