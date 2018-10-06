Dortmund yine muhteşem bir geri dönüşe imza attı!

Dortmund sahasında ağırladığı Augsburg'u iki kez geriye düştüğü maçta 4-3 mağlup etmeyi başardı. Maçın yıldızı takımı hat-trick yapan Paco Alcacer oldu.

Bundesliga’nın lideri Borussia Dortmund, zirvedeki yerini korumak için çıktığı maçta Augsburg karşısında yine son 10 dakikada geri dönerek 4-3’lük galibiyet elde etti.

Signal Iduna Park’ta oynanan karşılaşmanın ilk golü 22. dakikada Finnbogason’dan geldi. Ev sahibi ekip bu gole 62’de son maçların yıldızı Alcacer ile yanıt verdi ama 7 dakika sonra bu kez Max sahneye çıktı ve konuk takımı bir kez daha öne geçirdi. 80’de Alcacer ve 85’te Götze ile 2 gol bulan sarı siyahlılar, yeni bir geri dönüşe imza attığını düşünüyordu ki; 87’de Michael Gregoritsch skoru 3-3’e getirdi. Ancak 90+6’da sahneye bir kez daha çıkan Alcacer, hattrickini tamamladı ve sarı siyahlılara bir haftada ikinci kez geriddönüşle 3 puanı getiren isim oldu.

Borussia Dortmund, haftayı 17 puanla tamamladı. Augsburg ise 8 puanda.