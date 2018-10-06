Cüneyt Çakır’a Muslera tepkisi! Maça damga vuran hareket…

SKOR / Spor Toto Süper Lig’in 8.haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşıya karşıya gelen Galatasaray’da Uruguaylı kaleci Muslera’nın rakibine yaptığı hareket tartışmalara neden oldu.

Mücadelenin henüz 1.dakikasında savunma arkasına atılan uzun topta kalesinden çıkan ve tehlikeyi önlemeye çalışan Muslera, uzaklaştırmak istediği topu ıskalayınca rakibi Maicon’un karnına doğru tekme attı.

Antalyasporlu futbolcuların faul ve kırmızı kart beklediği pozisyonda maçın hakemi Cüneyt Çakır ‘devam’ kararı verdi. Muslera’nın hareketi sonrası kart görmemesi sosyal medyada da gündem oldu. İşte yapılan paylaşımlardan bazıları;

*Görüntü Beinsports’tan alınmıştır…

Ülkenin en iyi hakemi (!) Cüneyt Çakır şu pozisyonu es geçti. VAR, yok zaten..! Allah herkese “Muslera dokunulmazlığı” nasip etsin.. pic.twitter.com/JFokH1OF7T — ERDEM KAYA (@1erdemkaya) 6 Ekim 2018

Muslera son 2 haftada 2 kere kırmızı görmedi…@TFF_Org bravo TFF…bravo….kirli ligin kirli takımı, kirli hakemleri ve federasyonu. — S.Yilmaz Konursay (@VanguardsofFB) 6 Ekim 2018

Geçen sene Alanya, bu sene Akhisar ve bugün oynanan Antalyaspor maçlarında Muslera’nın kırmızı kart görmesi bir şekilde engelleniyor. pic.twitter.com/8vNVC4Qu9A — Muzaffer Karışık (@MuzafferKark) 6 Ekim 2018

Muslera’nın yaptigi hareket Kirmizi Kart Beyler.#SaldırGALATASARAY — Muhammet Türen (@DrTurenX) 6 Ekim 2018

Akhisar deplasmanında ikinci sarıdan atılmayan Muslera bu seferde direk kırmızı verilmeyerek kurtuluyor.. Yeter ! — άli (@kualalumpur87) 6 Ekim 2018

Kalecinin karnına bastığı Semih’e sarı kart verilmişti böyle bi pozisyonda,Muslera’ya faul VAR,oyna devam asddf pic.twitter.com/CjWm146bbt — MTY (@DavidEddings77) 6 Ekim 2018

Burada Muslera vurduğu zaman rakibin en az bi kolu kopmalı pozisyon temiz oyna devam Bravo Cüneyt Çakır pic.twitter.com/HCuG8yLdDT — Üst Düzey Fenerbahçeli (@tekeladam) 6 Ekim 2018