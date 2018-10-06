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Cüneyt Çakır’a Muslera tepkisi! Maça damga vuran hareket…
Galatasaray

Cüneyt Çakır’a Muslera tepkisi! Maça damga vuran hareket…

Antalyaspor deplasmanında Galatasaray kalecisi Muslera'nın rakibi Maicon'a yaptığı hareket tartışma yarattı. Sosyal medyada maçın hakemi Cüneyt Çakır'a tepki gösterildi.

6 Ekim 2018 19:37

SKOR / Spor Toto Süper Lig’in 8.haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşıya karşıya gelen Galatasaray’da Uruguaylı kaleci Muslera’nın rakibine yaptığı hareket tartışmalara neden oldu.

Mücadelenin henüz 1.dakikasında savunma arkasına atılan uzun topta kalesinden çıkan ve tehlikeyi önlemeye çalışan Muslera, uzaklaştırmak istediği topu ıskalayınca rakibi Maicon’un karnına doğru tekme attı.

Antalyasporlu futbolcuların faul ve kırmızı kart beklediği pozisyonda maçın hakemi Cüneyt Çakır ‘devam’ kararı verdi. Muslera’nın hareketi sonrası kart görmemesi sosyal medyada da gündem oldu. İşte yapılan paylaşımlardan bazıları;

*Görüntü Beinsports’tan alınmıştır…

Son güncelleme 20:29 | 6 Ekim 2018
Antalyaspor Cüneyt Çakır galatasaray muslera
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