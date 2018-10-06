CANLI YAYIN: Manchester United Newcastle canlı izle! Mourinho’nun kader maçı

Premier Lig’e şampiyonluk parolasıyla başlayan fakat 7 maçta 3 yenilgi 3 galibiyet alarak koltuğu sallantıya giren Mourinho için Newcastle karşılaşması kader maçı olarak gösteriliyor. Çıktığı 7 maçta henüz galibiyetle tanışamayan Newcastle ise hem ilk galibiyetini hem de rakibine ağır bir darbe indirmek istiyor. “Manchester United Newcastle maçı hangi kanalda” diye merak futbol severler için haberimizin içerisinde Manchester Newcastle canlı izle bağlantısı bulunuyor.

MANCHESTER UNİTED NEWCASTLE UNİTED CANLI İZLE