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CANLI YAYIN: Manchester United Newcastle canlı izle! Mourinho’nun kader maçı
İngiltere Premier Lig

CANLI YAYIN: Manchester United Newcastle canlı izle! Mourinho’nun kader maçı

Manchester Newcastle maçı izle! Manchester United ile beklenilen çıkışı bir türlü gösteremeyen Mourinho'nun kaderini belirleyecek maç olarak gösterilen Manchester Newcastle maçı sonucu merakla bekleniyor. İşte, Manchester United Newcastle maçı canlı yayını...

6 Ekim 2018 18:42

Premier Lig’e şampiyonluk parolasıyla başlayan fakat 7 maçta 3 yenilgi 3 galibiyet alarak koltuğu sallantıya giren Mourinho için Newcastle karşılaşması kader maçı olarak gösteriliyor. Çıktığı 7 maçta henüz galibiyetle tanışamayan Newcastle ise hem ilk galibiyetini hem de rakibine ağır bir darbe indirmek istiyor. “Manchester United Newcastle maçı hangi kanalda” diye merak futbol severler için haberimizin içerisinde Manchester Newcastle canlı izle bağlantısı bulunuyor.

MANCHESTER UNİTED NEWCASTLE UNİTED CANLI İZLE

Son güncelleme 18:42 | 6 Ekim 2018
Manchester United Newcastle
GÜNÜN MAÇLARI
Kayserispor
Bugün - 13:30
2
-
2
Çaykur Rizespor
Bursaspor
Bugün - 16:00
1
-
0
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