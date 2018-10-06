SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Cüneyt Çakır'a tepki yağdı! Muslera'nın hareketi...
CANLI YAYIN: Empoli Roma maçı canlı izle! Cengiz’li Roma Empoli karşısında puan arıyor
İtalya Serie A

CANLI YAYIN: Empoli Roma maçı canlı izle! Cengiz’li Roma Empoli karşısında puan arıyor

Şampiyonlar Ligi'nde kazanmasının ardından İtalya'ya dönen Roma Empoli'yi de yenerek haftayı 3 puanla kapatmak istiyor. 7 haftada sadece 1 galibiyet alabilen Empoli ise Roma karşısında kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Haberimizin içerisinde Empoli Roma maçı canlı yayını bulunuyor.

6 Ekim 2018 20:31

Son haftalarda güzel oyununu galibiyetlerle taçlandıran Roma İtalya ligi 8. haftasında karşılaşacağı Empoli karşısında da sürdürmek istiyor. Milli oyuncu Cengiz Ünder’in de formasını giydiği Roma 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi ile Seria A’da 10 sırada yer alıyor. Ligde sadece 1 galibiyet alabilen Empoli ise 2 beraberlik, 4 yenilgi ile 17. sırada bulunuyor. Empoli Roma maçı canlı yayını aşağıda yer alıyor.

EMPOLİ ROMA CANLI İZLE

ROMA EMPOLİ İLK 11

EMPOLİ: Terracciano; Di Lorenzo, Silvestre, Maietta, Veseli; Acquah, Capezzi, Krunic; Zajc; Caputo, Bennacer

ROMA: Olsen, Santon, Manolas, Fazio, Luca Pellegrini; Nzonzi, De Rossi; Cengiz, Lorenzo Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko

Son güncelleme 21:02 | 6 Ekim 2018
canlı izle Empoli Roma
GÜNÜN MAÇLARI
Kayserispor
Bugün - 13:30
2
-
2
Çaykur Rizespor
Bursaspor
Bugün - 16:00
1
-
0
Ankaragücü
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Malmö FF
UEFA Avrupa Ligi Grup I 04.10.2018 - 22:00 Rotterdam Splatz
Beşiktaş