CANLI YAYIN: Empoli Roma maçı canlı izle! Cengiz’li Roma Empoli karşısında puan arıyor

Son haftalarda güzel oyununu galibiyetlerle taçlandıran Roma İtalya ligi 8. haftasında karşılaşacağı Empoli karşısında da sürdürmek istiyor. Milli oyuncu Cengiz Ünder’in de formasını giydiği Roma 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi ile Seria A’da 10 sırada yer alıyor. Ligde sadece 1 galibiyet alabilen Empoli ise 2 beraberlik, 4 yenilgi ile 17. sırada bulunuyor. Empoli Roma maçı canlı yayını aşağıda yer alıyor.

EMPOLİ ROMA CANLI İZLE

ROMA EMPOLİ İLK 11

EMPOLİ: Terracciano; Di Lorenzo, Silvestre, Maietta, Veseli; Acquah, Capezzi, Krunic; Zajc; Caputo, Bennacer

ROMA: Olsen, Santon, Manolas, Fazio, Luca Pellegrini; Nzonzi, De Rossi; Cengiz, Lorenzo Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko