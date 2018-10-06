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CANLI | Kayserispor 0-1 Çaykur Rizespor
Futbol

CANLI | Kayserispor 0-1 Çaykur Rizespor

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar SKOR'da...

6 Ekim 2018 13:56

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Kayserispor, evinde Çaykur Rizespor’u ağırlıyor…

Kadir Has Stadı’nda saat 13:30’da başlayan mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetiyor.

Çaykur Rizespor’dan Orhan, Kayserispor’dan Rotman’ın müdahelesi ile yerde kaldı.

Karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus VAR uyarısıyla pozisyonu izledikten sonra Rotman’ı kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

İLK 11’LER

Kayserispor: Lung, Lopes, Levent, Sapunaru, Atila Turan, Şamil, Rotman, Chery, Mensah, Bilal, Umut.

Çaykur Rizespor: Gökhan, Orhan, Jakub, Saadane, Mehmet, Musa, Ali Çamdalı, Samudio, Boldrin, Umar Aminu, Vedat.

Son güncelleme 13:58 | 6 Ekim 2018
Çaykur Rizespor kayserispor
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