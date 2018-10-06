CANLI: Fenerbahçe Beşiktaş canlı izle! FB BJK basket maçı maçı hangi kanalda?

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2018-2019 1. hafta maçında Fenerbahçe Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Son üç yılın şampiyonu olan Fenerbahçe ezeli rakibi Beşiktaş Sompo Japan karşısında ilk haftada derbi heyecanı yaşanacak. Ufuk Sarıca'yla yollarını ayıran ve takımın başına Karadağlı Dusko Ivanovic'i getirerek değişime giden Beşiktaş Sompo Japan ilk maçında Fenerbahçe’yi devirerek gövde gösterisi yapmak isterken, son şampiyon Fenerbahçe ise kazanarak ilk maçta taraftarları sevindirmek istiyor. Günün erken saatlerinden itibaren “Fenerbahçe – Beşiktaş Sompo Japan maçı hangi kanalda, saat kaçta” aramaları yapan iki takım taraftarı da “Fenerbahçe Beşiktaş Sampo Japan maçı canlı yayınına ulaşmak istiyor. İşte, Fenerbahçe Beşiktaş canlı yayını…

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ BASKET MAÇI CANLI İZLE

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN HANGİ KANALDA?

Saat 17:30'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele Tivibu Spor 2 kanalından canlı yayınlanacak. Müsabakayı Yener Yılmaz, Serdar Ünal, Ali Şakacı hakem üçlüsü yönetecek.

FENERBAHÇE’DE SON DURUM

Fenerbahçe Ülker, sezonun ilk resmi karşılaşmasını Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Anadolu Efes ile oynadı. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede Fenerbahçe, rakibine 62-65 yenilmekten kurtulamadı. Bu karşılaşmada Kostas Sloukas 24 sayı, 5 asist ve 2 ribaund ile en etkili isim oldu.

BEŞİKTAŞ’TA SON DURUM

Siyah beyazlılar, bu yaz takımın başına Sırp çalıştırıcı Dusko Ivanovic'i getirirken, kadrosunu Ivan Buva, Phil Pressey, Kyle Gibson, Joe Alexander, Dusan Cantekin, Robin Benzing ve Burak Can Yıldızlı gibi isimlerle güçlendirdi.