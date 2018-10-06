CANLI | Bursaspor 1-0 MKE Ankaragücü

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşıyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda saat 16.00’da başlayan maçı hakem Özgür Yankaya yönetiyor.

Bursaspor’un ilk 11’i: Okan, Barış, Chedjou, Ertuğrul, Latovlevici, Shehu, Aytaç, Stancu, Ramazan, Umut, Sakho.

MKE Ankaragücü’nün ilk 11’i: Hopf, Erdem, Alihan, Yalçın, Pinto, Faty, Moulin, İlhan, Anton, Bifouma, Youness Mokhtar.

Başkent ekibinde tedavilerine devam edilen Djedje, Heurtaux ve Kubilay Kanatsızkuş Bursa deplasmanında forma giyemiyor.

Sarı-lacivertli ekip, karşılaşma öncesi 3 galibiyet 1 beraberlik ve 3 yenilgi sonrasında topladığı 10 puanla 11. sırada, henüz galibiyeti olmayan Bursaspor ise 5 puanla 17. basamakta bulunuyor.