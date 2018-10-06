SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Genç çift birlikte gasp yaptı! Nedeni uyuşturucu
CANLI | Bursaspor 1-0 MKE Ankaragücü
Futbol

CANLI | Bursaspor 1-0 MKE Ankaragücü

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Bursaspor sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar SKOR'da...

6 Ekim 2018 15:09

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşıyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda saat 16.00’da başlayan maçı hakem Özgür Yankaya yönetiyor.

Bursaspor’un ilk 11’i: Okan, Barış, Chedjou, Ertuğrul, Latovlevici, Shehu, Aytaç, Stancu, Ramazan, Umut, Sakho.

MKE Ankaragücü’nün ilk 11’i: Hopf, Erdem, Alihan, Yalçın, Pinto, Faty, Moulin, İlhan, Anton, Bifouma, Youness Mokhtar.

Başkent ekibinde tedavilerine devam edilen Djedje, Heurtaux ve Kubilay Kanatsızkuş Bursa deplasmanında forma giyemiyor.

Sarı-lacivertli ekip, karşılaşma öncesi 3 galibiyet 1 beraberlik ve 3 yenilgi sonrasında topladığı 10 puanla 11. sırada, henüz galibiyeti olmayan Bursaspor ise 5 puanla 17. basamakta bulunuyor.

Son güncelleme 16:25 | 6 Ekim 2018
ankaragücü bursaspor
GÜNÜN MAÇLARI
Kayserispor
Bugün - 13:30
2
-
2
Çaykur Rizespor
Bursaspor
Bugün - 16:00
1
-
0
Ankaragücü
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Malmö FF
UEFA Avrupa Ligi Grup I 04.10.2018 - 22:00 Rotterdam Splatz
Beşiktaş