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CANLI | BB Erzurumspor 0-0 Alanyaspor
Futbol

CANLI | BB Erzurumspor 0-0 Alanyaspor

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında BB Erzurumspor sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar SKOR'da...

6 Ekim 2018 15:18

Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında bugün deplasmanda BB Erzurumspor ile karşılaşıyor.

Kazım Karabekir Stadyumu’nda saat 16:00’da başlayan maçı hakem Koray Gençerler yönetiyor.

BŞB Erzurumspor’un ilk 11’i: Sehic, Auremir, Acka, Lokman, Leo, Scuk, Emrah, Kone, Taylan, Özer, Sunu.

Alanyaspor’un ilk 11’i: Ufuk, Baiano, Merih, Barış, N’Sakala, Maniatis, Ceyhun, Efecan, Lucas, Fernandes, Bobo.

Ev sahibi Erzurumspor’da cezalı futbolcu bulunmuyor ancak Egemen Korkmaz, Arsen Khubulov ve Sefa Akgün’ün sakatlıklara sürüyor. Bu 3 futbolcu Alanyaspor’a karşı forma giyemeyecek.

Alanyaspor’da ise Mbilla, Welinton ve Cisse’nin sakatlıkları bulunuyor. Isaac Sackey ise cezası nedeniyle Erzurumspor maçında forma giyemeyecek.

Son güncelleme 15:54 | 6 Ekim 2018
alanyaspor bb erzurumspor
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