CANLI | BB Erzurumspor 0-0 Alanyaspor

Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında bugün deplasmanda BB Erzurumspor ile karşılaşıyor.

Kazım Karabekir Stadyumu’nda saat 16:00’da başlayan maçı hakem Koray Gençerler yönetiyor.

BŞB Erzurumspor’un ilk 11’i: Sehic, Auremir, Acka, Lokman, Leo, Scuk, Emrah, Kone, Taylan, Özer, Sunu.

Alanyaspor’un ilk 11’i: Ufuk, Baiano, Merih, Barış, N’Sakala, Maniatis, Ceyhun, Efecan, Lucas, Fernandes, Bobo.

Ev sahibi Erzurumspor’da cezalı futbolcu bulunmuyor ancak Egemen Korkmaz, Arsen Khubulov ve Sefa Akgün’ün sakatlıklara sürüyor. Bu 3 futbolcu Alanyaspor’a karşı forma giyemeyecek.

Alanyaspor’da ise Mbilla, Welinton ve Cisse’nin sakatlıkları bulunuyor. Isaac Sackey ise cezası nedeniyle Erzurumspor maçında forma giyemeyecek.