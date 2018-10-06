CANLI | Antalyaspor Galatasaray 0-0 (ikinci yarı oynanıyor)

Galatasaray Spor Toto Süper Lig’in 8.haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak….

Süper Lig’de geride kalan 7 haftada 5 galibiyet, 2 mağlubiyetle 15 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş’ın 1 puan önünde lider durumda bulunuyor. Galatasaray, rakibini mağlup ederek hem UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Porto yenilgisini unutturup milli takım arasına moralli girmeyi hem de liderliğini sürdürmeyi istiyor.

Önce penaltı sonra iptal! Cüneyt Çakır VAR'a gitti... Galatasaray'ın Antalyaspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada hakem Cüneyt Çakır, sarı-kırmızılı takım lehine penaltı verdi. Daha sonra VAR'a başvuran Cüneyt Çakır, kararını değiştirdi. Böylece Süper Lig'de ilk kez VAR sistemine başvuran Cüneyt Çakır'ın kararı, Galatasaray taraftarlarının tepkisini çekti. İlgili Haberi Oku

Galatasaray’da 3 eksik

Sarı-kırmızılı ekipte 3 futbolcu, Antalyaspor’a karşı forma giyemeyecek. Süper Lig’deki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında sakatlanan ve ameliyat edilen Emre Akbaba’nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Eren Derdiyok ile Selçuk İnan da Antalyaspor müsabakasında süre alamayacak.

Galatasaray’da ayrıca Mariano Filho sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Brezilyalı futbolcu, bu karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda 9. haftadaki Bursaspor maçında cezalı olacak.

Son 3 deplasman maçında yenildi

Galatasaray, deplasmanda çıktığı son 3 resmi maçı kaybetti. Spor Toto Süper Lig’de Trabzonspor ve Akhisarspor’a mağlup olan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de Porto deplasmanından puan çıkaramadı. Galatasaray, bu karşılaşmalarda 8 gol yerken, rakip fileleri havalandıramadı.