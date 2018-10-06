CANLI | Antalyaspor Galatasaray 0-0 (ikinci yarı oynanıyor)

Galatasaray Spor Toto Süper Lig’in 8.haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak….
Süper Lig’de geride kalan 7 haftada 5 galibiyet, 2 mağlubiyetle 15 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş’ın 1 puan önünde lider durumda bulunuyor. Galatasaray, rakibini mağlup ederek hem UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Porto yenilgisini unutturup milli takım arasına moralli girmeyi hem de liderliğini sürdürmeyi istiyor.
Antalyaspor: Boffin, Sangare, Diego, Celustka, Cissokho, Doğukan, Yekta, Hakan, Chico, Maicon, Doukara
Galatasaray: Muslera, Mariano, Serdar, Ozan, Ömer Bayram, Sinan Gümüş, Belhanda, Ndiaye, Fernando, Rodrigues, Onyekuru
Antalya Stadı’nda oynanan mücadelede Cüneyt Çakır görev yapıyor… BeinSports 1’den naklen yayınlanan karşılaşmayı SKOR farkıyla takip edebilirsiniz.
Galatasaray’da 3 eksik
Sarı-kırmızılı ekipte 3 futbolcu, Antalyaspor’a karşı forma giyemeyecek. Süper Lig’deki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında sakatlanan ve ameliyat edilen Emre Akbaba’nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Eren Derdiyok ile Selçuk İnan da Antalyaspor müsabakasında süre alamayacak.
Galatasaray’da ayrıca Mariano Filho sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Brezilyalı futbolcu, bu karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda 9. haftadaki Bursaspor maçında cezalı olacak.
Son 3 deplasman maçında yenildi
Galatasaray, deplasmanda çıktığı son 3 resmi maçı kaybetti. Spor Toto Süper Lig’de Trabzonspor ve Akhisarspor’a mağlup olan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de Porto deplasmanından puan çıkaramadı. Galatasaray, bu karşılaşmalarda 8 gol yerken, rakip fileleri havalandıramadı.