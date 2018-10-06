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Son Dakika: G.Saray taraftarının Cüneyt Çakır isyanı!
CANLI | Antalyaspor Galatasaray 0-0 (ikinci yarı oynanıyor)
Galatasaray

CANLI | Antalyaspor Galatasaray 0-0 (ikinci yarı oynanıyor)

Spor Toto Süper Lig'in 8.haftasında lider Galatasaray Antalyaspor deplasmanına çıkıyor. Şampiyonlar Ligi'nden Porto mağlubiyetile dönen sarı kırmızılılar unvanı korumak için 3 puan peşinde. Antalyaspor Galatasaray maçını canlı olarak SKOR farkıyla takip edebilirsiniz... Maçın 43.dakikasında Cüneyt Çakır Galatasaray lehine verdiği penaltıyı VAR incelemesi sonrası iptal etti.

6 Ekim 2018 18:09

Galatasaray Spor Toto Süper Lig’in 8.haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak….

Süper Lig’de geride kalan 7 haftada 5 galibiyet, 2 mağlubiyetle 15 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş’ın 1 puan önünde lider durumda bulunuyor. Galatasaray, rakibini mağlup ederek hem UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Porto yenilgisini unutturup milli takım arasına moralli girmeyi hem de liderliğini sürdürmeyi istiyor.

06 Ekim 2018 Önce penaltı sonra iptal! Cüneyt Çakır VAR'a gitti... Galatasaray'ın Antalyaspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada hakem Cüneyt Çakır, sarı-kırmızılı takım lehine penaltı verdi. Daha sonra VAR'a başvuran Cüneyt Çakır, kararını değiştirdi. Böylece Süper Lig'de ilk kez VAR sistemine başvuran Cüneyt Çakır'ın kararı, Galatasaray taraftarlarının tepkisini çekti. İlgili Haberi Oku

Eski Galatasaraylı futbolcu Bülent Korkmaz’ın çalıştırdığı Antalyaspor ise ligde 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 13 puan topladı. Haftaya 4. sırada giren kırmızı-beyazlı ekip, iyi performansını sürdürmenin peşinde. 06 Ekim 2018 Cüneyt Çakır`a Muslera tepkisi! Maça damga vuran hareket... Antalyaspor deplasmanında Galatasaray kalecisi Muslera'nın rakibi Maicon'a yaptığı hareket tartışma yarattı. Sosyal medyada maçın hakemi Cüneyt Çakır'a tepki gösterildi. İlgili Haberi Oku İŞTE İLK 11’LER:

Antalyaspor: Boffin, Sangare, Diego, Celustka, Cissokho, Doğukan, Yekta, Hakan, Chico, Maicon, Doukara

Galatasaray: Muslera, Mariano, Serdar, Ozan, Ömer Bayram, Sinan Gümüş, Belhanda, Ndiaye, Fernando, Rodrigues, Onyekuru

Antalya Stadı’nda oynanan mücadelede Cüneyt Çakır görev yapıyor… BeinSports 1’den naklen yayınlanan karşılaşmayı SKOR farkıyla takip edebilirsiniz.

Galatasaray’da 3 eksik

Sarı-kırmızılı ekipte 3 futbolcu, Antalyaspor’a karşı forma giyemeyecek. Süper Lig’deki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında sakatlanan ve ameliyat edilen Emre Akbaba’nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Eren Derdiyok ile Selçuk İnan da Antalyaspor müsabakasında süre alamayacak.

Galatasaray’da ayrıca Mariano Filho sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Brezilyalı futbolcu, bu karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda 9. haftadaki Bursaspor maçında cezalı olacak.

Son 3 deplasman maçında yenildi

Galatasaray, deplasmanda çıktığı son 3 resmi maçı kaybetti. Spor Toto Süper Lig’de Trabzonspor ve Akhisarspor’a mağlup olan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de Porto deplasmanından puan çıkaramadı. Galatasaray, bu karşılaşmalarda 8 gol yerken, rakip fileleri havalandıramadı.

Son güncelleme 20:14 | 6 Ekim 2018
Antalyaspor galatasaray süper lig
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