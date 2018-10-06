SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: G.Saray taraftarının Cüneyt Çakır isyanı!
Bursaspor Ankaragücü maçında skandal! VAR odasında hakem yok…
Futbol

Bursaspor Ankaragücü maçında skandal! VAR odasında hakem yok…

Bursaspor Ankaragücü maçında yayıncı kuruluşun ekrana getirdiği görüntüler skandalı ortaya çıkardı. VAR incelemesi sonrası ev sahibinin iptal edilen golünde VAR hakemlerinin VAR odasındaki yerlerinde olmadığı görüldü...

Ümit GENÇ 6 Ekim 2018 17:39

SKOR / Spor Toto Süper Lig’in 8.haftasında oynanan Bursaspor Ankaragücü maçında çok enteresan anlar yaşandı…

Ev sahibi karşılaşmanın henüz 7.dakikasında Sakho ile öne geçti. Ancak maçın hakemi Özgür Yankaya VAR incelemesi sonrası faul kararıyla golü iptal etti.

Sakho’nun golünden sonra itirazların yaşandığı anlarda Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba eliyle hakeme ‘VAR’ yok mu?’ şeklinde bir hareket yaptı. VAR tarafından incelenen pozisyon ironik bir şekilde iptal edilince Samet Aybaba’nın o anları sosyal medyada gündem oldu.

VAR kararının verildiği sırada bir başka ilginç an da yayıncı kuruluşun ekranlara getirdiği VAR odasında yaşandı. Beinsports’un pozisyonun incelendiği sırada ekrana getirdiği ilk görüntüde VAR odasındaki hakemlerin yerlerinde olmadığı görüldü.

Özgür Yankaya’nın pozisyonu incelemek üzere saha içinde bulunan ekrana gittiği sırada bir kez daha ekrana getirilen VAR odası görüntülerinde bu kez hakemlerin yerlerinde olması dikkat çekti. Bu görüntülerin ortaya çıkması sosyal medyada tepkilere neden oldu. Bursaspor-Ankaragücü maçında Riva’daki VAR odasında Alper Ulusoy ve Mustafa Öğretmenoğlu görev yapıyor.

Öte yendan Bursaspor’da Sakho’nun bu sezon 3.kez attığı gol VAR sistemi sonucu iptal edildi.

Bursaspor’un Ankaragücü karşısında Sakho’yla 7. dakikada bulduğu gol, VAR incelemesi sonrası faul kararıyla iptal edildi. İşte sosyal medyadan yapılan bazı paylaşımlar…

(Görüntüler Beinsports’tan alınmıştır)

Son güncelleme 20:26 | 6 Ekim 2018
ankaragücü bursaspor Özgür Yankaya skandal VAR
GÜNÜN MAÇLARI
Kayserispor
Bugün - 13:30
2
-
2
Çaykur Rizespor
Bursaspor
Bugün - 16:00
1
-
0
Ankaragücü
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Malmö FF
UEFA Avrupa Ligi Grup I 04.10.2018 - 22:00 Rotterdam Splatz
Beşiktaş