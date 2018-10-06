Bursaspor Ankaragücü maçında skandal! VAR odasında hakem yok…

SKOR / Spor Toto Süper Lig’in 8.haftasında oynanan Bursaspor Ankaragücü maçında çok enteresan anlar yaşandı…

Ev sahibi karşılaşmanın henüz 7.dakikasında Sakho ile öne geçti. Ancak maçın hakemi Özgür Yankaya VAR incelemesi sonrası faul kararıyla golü iptal etti.

Sakho’nun golünden sonra itirazların yaşandığı anlarda Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba eliyle hakeme ‘VAR’ yok mu?’ şeklinde bir hareket yaptı. VAR tarafından incelenen pozisyon ironik bir şekilde iptal edilince Samet Aybaba’nın o anları sosyal medyada gündem oldu.

VAR kararının verildiği sırada bir başka ilginç an da yayıncı kuruluşun ekranlara getirdiği VAR odasında yaşandı. Beinsports’un pozisyonun incelendiği sırada ekrana getirdiği ilk görüntüde VAR odasındaki hakemlerin yerlerinde olmadığı görüldü.

Özgür Yankaya’nın pozisyonu incelemek üzere saha içinde bulunan ekrana gittiği sırada bir kez daha ekrana getirilen VAR odası görüntülerinde bu kez hakemlerin yerlerinde olması dikkat çekti. Bu görüntülerin ortaya çıkması sosyal medyada tepkilere neden oldu. Bursaspor-Ankaragücü maçında Riva’daki VAR odasında Alper Ulusoy ve Mustafa Öğretmenoğlu görev yapıyor.

Öte yendan Bursaspor’da Sakho’nun bu sezon 3.kez attığı gol VAR sistemi sonucu iptal edildi.

Bursaspor’un Ankaragücü karşısında Sakho’yla 7. dakikada bulduğu gol, VAR incelemesi sonrası faul kararıyla iptal edildi. İşte sosyal medyadan yapılan bazı paylaşımlar…

(Görüntüler Beinsports’tan alınmıştır)

İki foto da Bursaspor-Ankaragücü maçından ➖İlk fotoda, Video Yardımcı Hakemler yerlerinde yoklar ➖İkinci fotoda, Video Hakemler yerlerindeler VAR SİSTEMİ HAKEMLERİN OYUNCAĞI DEĞİLDİR.@TFF_Org #yusufnamoğlui̇stifa pic.twitter.com/xyM6eHnhpU — Feyza JK (@FeyzaBesiktas) 6 Ekim 2018

Bursaspor’da Sakho’nun golü VAR tarafından iptal edildiği sırada VAR odasındaki hakemler ilk başta yerlerinde yoktu. Hakem Özgür Yankaya hakemler yerinde olmadığı için pozisyonu kenardan izlemek zorunda kaldı. VAR odasındaki hakemler ise kısa süre sonra yerlerine oturdu! — FreeKick (@FreeKickTR) 6 Ekim 2018

SKANDAL Bursaspor’un VAR tarafından iptal edilen golünde VAR odasındaki hakemler ilk başta yerlerinde yoklar. Özgür Yankaya pozisyonu kenardan izledikten sonra hakemler yerlerine oturuyor. pic.twitter.com/ioio82mmfn — Goal Radar (@goalradar) 6 Ekim 2018

Bursaspor'lu Sakho nun attığı gol VAR ile faul diye iptal ediliyorsa sahada ve VAR da görev yapan hakemlerin futbol bilgisi, hakemlik yeteneği,kariyerleri ve VAR'ın protokolü sorgulanmalı.Yazık! — Mustafa ÇULCU (@culcu1827) 6 Ekim 2018

Bursaspor – Ankaragücü macinda bir pozisyon da hakem VAR'a gitti. Fakat VAR ekibi çay-sigara molasi verince “bir VARmış,bir YOKmuş” odasına döndü pic.twitter.com/6LdW4rvvOC — Scout U ! (@scoutcheff) 6 Ekim 2018

Bursaspor maçında VAR/AVAR'ın yerinde olmadığı görüntüyü tekrar dikkatle izledim Yankaya kenara gelirken dahi VAR/AVAR yerinde değil Ve fakat Yankaya'ya pozisyonu tekrar izlemesini öneren de Video Hakem Tahmin ediyorum, o an için yanlışlıkla faklı bir görüntü kullandı. — Deniz Çoban (@denizcoban_) 6 Ekim 2018