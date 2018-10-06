SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: CHP’li vekil ilkokul öğretmeninin skandal sözlerini ortaya çıkardı
Bayern Münih’e ağır darbe
Almanya Bundesliga

Bayern Münih’e ağır darbe

Bundesliga temsilcisi Bayern Münih, konuk ettiği Borussia Mönchengladbach'a 3-0 yenildi.

6 Ekim 2018 23:33

Almanya 1. Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Bayern Münih, ağırladığı Borussia Mönchengladbach’a 3-0 mağlup oldu. Bundesliga’nın 7. hafta mücadelesinde, Bayern Münih, Borussia Mönchengladbach’ı Allianz Arena’da konuk etti.

06 Ekim 2018 Dortmund yine muhteşem bir geri dönüşe imza attı! Alev alev yanan Borussia Dortmund-Augsburg maçının son bölümü müthiş bir heyecan ve sevince sahne oldu. Augsburg'un 2, Dortmund'un 1 kez öne geçtiği maçta 90+6'da Dortmund yine muhteşem bir geri dönüşe imza attı. İlgili Haberi Oku

Karşılaşmayı 3-0 kazanan Borussia Mönchengladbach’a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Alassane Plea, 16. dakikada Lars Stindl ve 88. dakikada Patrick Herrmann kaydetti.

Son 3 lig maçında 1 puan toplayabilen Bayern Münih, 13 puanda kalırken, Borussia Mönchengladbach ise 14 puan ve averaj farkıyla ikinci sıraya yükseldi.

Son güncelleme 23:33 | 6 Ekim 2018
GÜNÜN MAÇLARI
Kayserispor
Bugün - 13:30
2
-
2
Çaykur Rizespor
Bursaspor
Bugün - 16:00
1
-
0
Ankaragücü
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Malmö FF
UEFA Avrupa Ligi Grup I 04.10.2018 - 22:00 Rotterdam Splatz
Beşiktaş