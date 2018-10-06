Antalyaspor Galatasaray maçında Fatih Terim’den Maicon ve Donk kumarı… Herkesi şaşırttı

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray’ın deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştığı maçta ilginç bir an yaşandı. Karşılaşma 0-0 berabere giderken galibiyet için risk almak isteyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, oyuna müdahale etti. 76. dakikada Belhanda’yı oyundan alan Fatih Terim, yerine ise Maicon’u sahaya sürdü. Kimse Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in 0-0 berabere giden maçta hücuma dönük bir orta sahayı oyundan alarak, bir savunma oyuncusu maça sürmesine anlam veremedi.
Herkesi şaşkına çeviren bu değişiklik, Maicon’un oynadığı mevki belli olunca anlam kazandı. Ancak Fatih Terim, son beş dakikaya girilirken 85. dakikada bu kez Ryan Donk’u yanına çağırdı. Galatasaray’ın mutlak gol aradığı dakikalarda Ryan Donk’un ısınması, akıllarda soru işaretleri bıraktı. Oyundan çıkan ismin Onyekuru olduğu da görülünce, Fatih Terim’in Galatasaray’ı saha içinde nasıl bir dizilişle oynatacağı merak konusu oldu.
Galatasaray, Antalyaspor maçının son beş dakikasını televizyonlarını yeni açanların inanamayacağı bir dizilişle oynadı. Sinan Gümüş, kanada geçerken, Maicon ve Donk, forvetin en ucunda yer aldı. Son beş dakikayı çift forvet oynamak isteyen Fatih Terim, sağlı sollu yapılan ortaları değerlendirmek için iki stoperini forvet olarak kullandı. Bu hem Fatih Terim’in elindeki oyuncuları kullanma başarısını hem de Galatasaray’ın sezon başında forvet transferi yapmadığı için yaşadığı sıkıntıyı gözler önüne serdi.
Antalyaspor deplasmanından mutlak üç puanla dönmek isteyen Fatih Terim’in, stoperleri Maicon ve Donk’u forvet oyuncusu olarak oynatma kumarı başarılı oldu. Mariano’nun sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Donk, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Donk daha sonra orta sahaya, Maicon ise savunmaya geçti. Galatasaray’ı öne geçiren bu gol, maçın da skorunu belirledi. Kimsenin görmeden inanmayacağı iki stoperin forvet oynadığı maçta gülen Fatih Terim ve öğrencileri oldu.
Fatih Terim’in bu kararı, sosyal medyada da büyük yankı buldu. Twitter kullanıcıları, Fatih Terim’in Maicon ve Donk hamlesi ile maçı çevirdiğini belirttiler. İşte Twitter’da Fatih Terim’in Maicon ve Donk’u forvet oynaması ile ilgili yazılanlardan bazıları: