Antalyaspor Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? Avrupa’dan dönen GS moral arıyor

Şampiyonlar Ligi’nde güzel oyununa rağmen Porto’ya mağlup olan Galatasaray konuk olacağı Antalyaspor’u yenerek hem moral bulmak hem de liderlik koltuğunu bu haftada sağlama almak istiyor. Bu sezon iyi bir grafik yaşayan Antalyaspor ise çıkışını sürdürmek için Galatasaray’ı puansız göndermenin hesaplarını yapıyor. Sakatlığı devam eden Emre Akbaba, Eren Derdiyok ve Selçuk İnan’ın forma giyemeyeceği karşılaşmada, cezalı oyuncu bulunmuyor. Peki, Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

ANTALYASPOR GALATASARAY SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig’in 8.nci haftasında Antalyaspor, Galatasaray’ı ağırlıyor. 6 Ekim Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak olan karşılaşma Bein Sports 1 kanalından canlı olarak seyredilebilecek. Karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetirken, yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek.

ANTALYASPOR GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11

ANTALYASPOR: Boffin, Nazım, Diego, Celustka, Cissokho, Chico, Yekta, Maicon, Doğukan, Hakan, Doukara

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Sinan

#KON2ANTRA2YON Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 8. Hafta Antalyaspor 06.10.2018 19.00 Antalya Stadyumu #ANTvGS https://t.co/xLQeZQBah3 pic.twitter.com/JDdynafTmQ — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 5 Ekim 2018

GALATASARAY’DA 3 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekipte 3 futbolcu, Antalyaspor’a karşı forma giyemeyecek.

Süper Lig’deki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında sakatlanan ve ameliyat edilen Emre Akbaba’nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Eren Derdiyok ile Selçuk İnan da Antalyaspor müsabakasında süre alamayacak. Galatasaray’da ayrıca Mariano Filho sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Brezilyalı futbolcu, bu karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda 9. haftadaki Bursaspor maçında cezalı olacak.

SON 3 DEPLASMAN MAÇINDA YENİLDİ

Galatasaray, deplasmanda çıktığı son 3 resmi maçı kaybetti. Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ve Akhisarspor'a mağlup olan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Porto deplasmanından puan çıkaramadı. Galatasaray, bu karşılaşmalarda 8 gol yerken, rakip fileleri havalandıramadı.