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Antalyaspor Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? Avrupa’dan dönen GS moral arıyor
Galatasaray

Antalyaspor Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? Avrupa’dan dönen GS moral arıyor

Şampiyonlar Ligi'nden dönen Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor'a konuk oluyor. Liderlik koltuğunu kaptırmamak için kazanmak isteyen Galatasaray sürpriz yaşamak istemiyor. Peki, Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

6 Ekim 2018 14:35

Şampiyonlar Ligi’nde güzel oyununa rağmen Porto’ya mağlup olan Galatasaray konuk olacağı Antalyaspor’u yenerek hem moral bulmak hem de liderlik koltuğunu bu haftada sağlama almak istiyor. Bu sezon iyi bir grafik yaşayan Antalyaspor ise çıkışını sürdürmek için Galatasaray’ı puansız göndermenin hesaplarını yapıyor. Sakatlığı devam eden Emre Akbaba, Eren Derdiyok ve Selçuk İnan’ın forma giyemeyeceği karşılaşmada, cezalı oyuncu bulunmuyor. Peki, Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

ANTALYASPOR GALATASARAY SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig’in 8.nci haftasında Antalyaspor, Galatasaray’ı ağırlıyor. 6 Ekim Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak olan karşılaşma Bein Sports 1 kanalından canlı olarak seyredilebilecek. Karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetirken, yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek.

ANTALYASPOR GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11

ANTALYASPOR: Boffin, Nazım, Diego, Celustka, Cissokho, Chico, Yekta, Maicon, Doğukan, Hakan, Doukara

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Sinan

GALATASARAY’DA 3 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekipte 3 futbolcu, Antalyaspor’a karşı forma giyemeyecek.

Süper Lig’deki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında sakatlanan ve ameliyat edilen Emre Akbaba’nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Eren Derdiyok ile Selçuk İnan da Antalyaspor müsabakasında süre alamayacak. Galatasaray’da ayrıca Mariano Filho sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Brezilyalı futbolcu, bu karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda 9. haftadaki Bursaspor maçında cezalı olacak.

BIRAK HAYALLERİ, RÜYALAR… —————> Ayrıca duran toptan sürekli yenilen gollere de engel olamadınız. Ondan sonra da Fatih hoca “Benim hayallerim var” diyor. Hocam, hayalleri bırak da dün gece yediğiniz gole bak. Böyle gol, bırak hayalleri, rüyalarda bile yenmiyor. İngiliz hakem oyun genelinde objektif. Serdar Aziz’in bir çekilmesi var. VAR olsaydı, penaltı verebilirdi ama Şampiyonlar Ligi’nde böylesine penaltıları kimse vermiyor.

SON 3 DEPLASMAN MAÇINDA YENİLDİ

Galatasaray, deplasmanda çıktığı son 3 resmi maçı kaybetti. Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ve Akhisarspor'a mağlup olan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Porto deplasmanından puan çıkaramadı. Galatasaray, bu karşılaşmalarda 8 gol yerken, rakip fileleri havalandıramadı.

Son güncelleme 17:20 | 6 Ekim 2018
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