Antalyaspor Galatasaray… Cüneyt Çakır ilk kez… Cüneyt Çakır önce penaltı çaldı sonra iptal etti

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray’ın Antalyaspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın 43. dakikasında hakem Cüneyt Çakır, penaltı noktasını gösterdi. Garry Rodrigues ile birlikte topa yükselen Cissokho’nun eliyle oynadığına kanaat getiren Cüneyt Çakır, Galatasaray lehine penaltı çaldı. Daha sonra VAR hakemleri, Cüneyt Çakır’a penaltı pozisyonunu izlemesi tavsiyesinde bulundu.

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Bunun üzerine pozisyonu yeniden inceleyen Cüneyt Çakır, topun Antalyasporlu savunma oyuncusunun eline çarpmadığını belirterek verdiği penaltı kararını iptal etti. Karşılaşma hakem atışı ile kaldığı yerden devam etti. VAR uygulamasına başvurmadığı için eleştirilen Cüneyt Çakır, böylece ilk kez sistemi kullanmış oldu.

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GALATASARAY TARAFTARLARI TEPKİLİ

Ancak Galatasaray taraftarları, hakem Cüneyt Çakır’ın, pozisyonun devamında gerçekleşen ataklarını kestiği için tepki gösterdi. Topun Mariano’ya gittiğini belirten Galatasaray taraftarı, Brezilyalı futbolcunun yapacağı orta sonrası tehlikeli bir atak geliştirme şanslarının ellerinden alındığını savundular.

Özellikle sosyal medyada Cüneyt Çakır’a tepki yağdı. Taraftarlar, Cüneyt Çakır’ın emin olmadan penaltı çalmasının büyük hata olduğu görüşünde birleştiler.

İşte Twitter’da Cüneyt Çakır’ın Antalyaspor-Galatasaray maçında iptal ettiği penaltı sonrası yapılan yorumlardan bazıları:

Bu nasıl bi pozisyon katilliği Cüneyt Çakır Allah aşkına iptal edilen penaltı pozisyonunun devamı oylemiydi oyunun gidişatınıda ruhunu da harcadın resmen guvenmiyosan penaltı olmadığını var'a bıraksana ? Güvenen insan izlemez — onur memoğlu

"Cüneyt Çakır" atağı kesip penaltı verdi, sonra penaltıyı iptal etti. E böylece atağı da yedi. — Latif Emrah Yanmaz (@emrahyanmaz) October 6, 2018

Cüneyt çakır dostlar alışverişte görsün :) — caykovski (@caykovski3) October 6, 2018

O pozisyonda rakibin eline çarpsa bile Cüneyt Çakır penaltıyı vermezdi. Cüneyt Çakır'ın verdiği penaltının amacı Galatasaray'ın tehlikeli atağını önlemekti. VAR penaltıyı iptal etti, oyun hava atışıyla başladı. Dünya üzerinde bu şekilde eyyam yapan ilk hakem Cüneyt Çakır oldu! — Cem Catalok (@CemCatalok) October 6, 2018

Cüneyt Çakır olmayan pozisyona penaltı dedi iptal etti oyuncumuz korner çizgisinin ordan orta açacaktı onu da engelledi hakkımız olmayanı vermesin eyvallah da pozisyonu yemeseydi bari — Samett Özyaşar (@samett547) October 6, 2018

Penaltı olmadığını adı gibi biliyordu, Pozisyonun devamını kesmek adına Penaltı verdi, VAR‘a gitti, Penaltıyı iptal edip Hakem atışıyla oyunu başlattı .. Cüneyt Çakır şaibeli bir Hakemdir.. — Kadir Kırgız'8 (@kadirkrgz8) October 6, 2018

Cüneyt Çakır bedavadan yedi bizim pozisyonu. — Murat Yıldırım (@64mrtyldrm) October 6, 2018

Olay şöyle gelişti… 2 Galatasaraylı futbolcu, el kaldırıp pozisyona itiraz edince Cüneyt Çakır da “yoksa zaten iptal olur” diyerek görmediği pozisyona penaltı çaldı. VAR odasında izlenip “hoca, el falan yok. İstersen bir daha bak” denilince gidip bir daha baktı. Ve rezil oldu — Ersoy Özdem (@ersoy_ozdem) October 6, 2018

Penaltı yok tamam iyi de top sağ kanada açılmış pozisyon devam edecekti.Emin değilen neden penaltı verip içine ediyorsun Cüneyt Çakır! Kim bilir belki de devamında gol gelecekti. ‘VAR' bu sefer yine Galatasaray'ın aleyhinde oldu! — Atakan Tosun (@_AtakanTosun_) October 6, 2018