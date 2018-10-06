Antalyaspor Galatasaray… Cüneyt Çakır ilk kez… Cüneyt Çakır önce penaltı çaldı sonra iptal etti

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray’ın Antalyaspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın 43. dakikasında hakem Cüneyt Çakır, penaltı noktasını gösterdi. Garry Rodrigues ile birlikte topa yükselen Cissokho’nun eliyle oynadığına kanaat getiren Cüneyt Çakır, Galatasaray lehine penaltı çaldı. Daha sonra VAR hakemleri, Cüneyt Çakır’a penaltı pozisyonunu izlemesi tavsiyesinde bulundu.
Bunun üzerine pozisyonu yeniden inceleyen Cüneyt Çakır, topun Antalyasporlu savunma oyuncusunun eline çarpmadığını belirterek verdiği penaltı kararını iptal etti. Karşılaşma hakem atışı ile kaldığı yerden devam etti. VAR uygulamasına başvurmadığı için eleştirilen Cüneyt Çakır, böylece ilk kez sistemi kullanmış oldu.
GALATASARAY TARAFTARLARI TEPKİLİ
Ancak Galatasaray taraftarları, hakem Cüneyt Çakır’ın, pozisyonun devamında gerçekleşen ataklarını kestiği için tepki gösterdi. Topun Mariano’ya gittiğini belirten Galatasaray taraftarı, Brezilyalı futbolcunun yapacağı orta sonrası tehlikeli bir atak geliştirme şanslarının ellerinden alındığını savundular.
Özellikle sosyal medyada Cüneyt Çakır’a tepki yağdı. Taraftarlar, Cüneyt Çakır’ın emin olmadan penaltı çalmasının büyük hata olduğu görüşünde birleştiler.
İşte Twitter’da Cüneyt Çakır’ın Antalyaspor-Galatasaray maçında iptal ettiği penaltı sonrası yapılan yorumlardan bazıları: