SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: G.Saray taraftarının Cüneyt Çakır isyanı!
Antalyaspor Galatasaray… Cüneyt Çakır ilk kez… Cüneyt Çakır önce penaltı çaldı sonra iptal etti
Galatasaray

Antalyaspor Galatasaray… Cüneyt Çakır ilk kez… Cüneyt Çakır önce penaltı çaldı sonra iptal etti

Galatasaray'ın Antalyaspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada hakem Cüneyt Çakır, sarı-kırmızılı takım lehine penaltı verdi. Daha sonra VAR'a başvuran Cüneyt Çakır, kararını değiştirdi. Böylece Süper Lig'de ilk kez VAR sistemine başvuran Cüneyt Çakır'ın kararı, Galatasaray taraftarlarının tepkisini çekti.

6 Ekim 2018 20:12

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray’ın Antalyaspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın 43. dakikasında hakem Cüneyt Çakır, penaltı noktasını gösterdi. Garry Rodrigues ile birlikte topa yükselen Cissokho’nun eliyle oynadığına kanaat getiren Cüneyt Çakır, Galatasaray lehine penaltı çaldı. Daha sonra VAR hakemleri, Cüneyt Çakır’a penaltı pozisyonunu izlemesi tavsiyesinde bulundu.

06 Ekim 2018 Cüneyt Çakır`a Muslera tepkisi! Maça damga vuran hareket... Antalyaspor deplasmanında Galatasaray kalecisi Muslera'nın rakibi Maicon'a yaptığı hareket tartışma yarattı. Sosyal medyada maçın hakemi Cüneyt Çakır'a tepki gösterildi. İlgili Haberi Oku

Bunun üzerine pozisyonu yeniden inceleyen Cüneyt Çakır, topun Antalyasporlu savunma oyuncusunun eline çarpmadığını belirterek verdiği penaltı kararını iptal etti. Karşılaşma hakem atışı ile kaldığı yerden devam etti. VAR uygulamasına başvurmadığı için eleştirilen Cüneyt Çakır, böylece ilk kez sistemi kullanmış oldu.

06 Ekim 2018 Fatih Terim Antalyaspor Stadı`ndan şikayetçi oldu Galatasaray'ın deplasmanda Antalyaspor ile oynadığı maç öncesinde Fatih Terim, Antalya Stadyumu'ndan şikayetçi oldu. İlgili Haberi Oku

GALATASARAY TARAFTARLARI TEPKİLİ

Ancak Galatasaray taraftarları, hakem Cüneyt Çakır’ın, pozisyonun devamında gerçekleşen ataklarını kestiği için tepki gösterdi. Topun Mariano’ya gittiğini belirten Galatasaray taraftarı, Brezilyalı futbolcunun yapacağı orta sonrası tehlikeli bir atak geliştirme şanslarının ellerinden alındığını savundular.

Özellikle sosyal medyada Cüneyt Çakır’a tepki yağdı. Taraftarlar, Cüneyt Çakır’ın emin olmadan penaltı çalmasının büyük hata olduğu görüşünde birleştiler.

İşte Twitter’da Cüneyt Çakır’ın Antalyaspor-Galatasaray maçında iptal ettiği penaltı sonrası yapılan yorumlardan bazıları:

 

Son güncelleme 20:27 | 6 Ekim 2018
Antalyaspor Cüneyt Çakır galatasaray VAR
GÜNÜN MAÇLARI
Kayserispor
Bugün - 13:30
2
-
2
Çaykur Rizespor
Bursaspor
Bugün - 16:00
1
-
0
Ankaragücü
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Malmö FF
UEFA Avrupa Ligi Grup I 04.10.2018 - 22:00 Rotterdam Splatz
Beşiktaş