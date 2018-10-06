Ali Koç yazdı 3 yıldız kadro dışı kaldı!

Fenerbahçe’de futbolculardan Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar'ın süresiz olarak kadro dışı bırakıldı. Futbolcular kadro dışı kararını telefonla öğrenirken kadro dışı bırakılma sebebi ise belirtilmedi. Yaşanan bu olayların ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Fenerbahçe Dergisi’nin Ekim sayısında yazdığı yazı gündeme geldi.

Ali Koç yazısında ‘Şunu çok açıklıkla söylemek isterim ki, değişime direnç gösteren ve eski düzenin devamını isteyen bir zihniyet, mevcudiyetini halen korumakta ve bir şekilde başarıya inanmamaktadır. Kabul edemeyeceğimiz bu sorunu ivedilikle gidermek için muhtelif tedbirleri önümüzdeki günlerde alacağız.’ yazmasının ardından 3 futbolcu kadro dışı kaldı.

İşte Ali Koç’un Fenerbahçe Dergisinde yazdığı yazının bir kısmı…

“Sevgili Fenerbahçeliler,

Bu sezon, yeni bir döneme tarifsiz bir kenetlenme ile başladık. En önemli hedeflerimizden biri de bu yüksek motivasyonun beraberinde getirdiği heyecan ve enerji ile futbol takımımızın sezona iyi bir başlangıç yapmasıydı.

Yapılanma sürecinin sancılı, engellerle dolu ve zorlu bir yolculuk olacağını elbette öngörüyorduk. Ancak futbol takımımızın art arda elde ettiği talihsiz sonuçlar, ne yazık ki beklentilerimizin dışında bir başlangıç yaşamamıza sebep oldu.

Bu noktada, sizlere yaşattığımız üzüntü, mutsuzluk, hatta umutsuzluk duyguları sebebiyle derin bir mahcubiyet içinde olduğumuzu bilmenizi isterim.

Ekibimizin beklentilerimizin çok altında performans göstermesi, futbol şubemizdeki mevcut kriz ortamına sebep olmuştur. Bana göre bu durumun ana sebebi, hırs, inanç, mücadele ve ekip ruhunun hem saha içerisinde hem de saha dışındaki tüm aşamalarda eksik olmasıdır.

Şunu çok açıklıkla söylemek isterim ki, değişime direnç gösteren ve eski düzenin devamını isteyen bir zihniyet, mevcudiyetini halen korumakta ve bir şekilde başarıya inanmamaktadır. Kabul edemeyeceğimiz bu sorunu ivedilikle gidermek için muhtelif tedbirleri önümüzdeki günlerde alacağız.

İnanarak attığımız adımların ve yaptığımız hamlelerin karşılığını alamadığımızda, geri adım atmamak adına ısrarcı olmayacağımızı; her ne konuda olursa olsun, Fenerbahçe için doğru olduğunu düşündüğümüz kararı, olması gereken yerde ve zamanda alacağımızı, gerektiğinde kimseyle yolları ayırmak konusunda da tereddüt etmeyeceğimizi herkesin bilmesini isterim.

Bununla beraber, sportif anlamda iki aydır yaşadığımız bu kabul edilemez başlangıç, tohumlarını attığımız köklü yapılanma ve vizyon değişiminin, çok daha sancılı ve zorlu geçmesine yol açmaktadır.

Ancak yaşanan her türlü olumsuzluğa, Fenerbahçe'mizin başarısızlığı için ellerini ovuşturarak pusuda bekleyen belli kesimler ve onların lobilerine rağmen doğru bildiğimiz yolda ilerlemek için sabırla, inançla ve var gücümüzle çalışacağımıza emin olabilirsiniz.

Daha önce de dile getirdiğim gibi, bizim asıl hedefimiz günü kurtarmak değil, soğukkanlı, planlı ve kararlı adımlarla ‘geleceğin Fenerbahçe'sini' oluşturmaktır.

Bu doğrultuda, kısa vadede yaşanan olumsuz gelişmeler sebebiyle uzun vadeli hedeflerimizden taviz vermeyeceğiz.

Bu zorlu yürüyüşümüzde, sizlerin desteği en büyük motivasyon ve güç kaynağımızdır. Her zaman söylediğim gibi sizin eşsiz desteğiniz oldukça yılmadan, usanmadan sizlere layık olabilmek adına çalışacağız.

Sizlerden ricam; çeşitli spekülasyon ve günlük yönlendirmelerden etkilenmeden, birbirimize inanmaya ve kenetlenmeye devam etmemizdir.”

Fenerbahçe`de Dirar, Aatif, Volkan Demirel neden kadro dışı bırakıldı? Fenerbahçe'de futbolculardan Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar'ın süresiz olarak kadro dışı bırakıldı. Futbolcular kadro dışı kararını telefonla öğrenirken kadro dışı bırakılma sebebi ise belirtilmedi İlgili Haberi Oku