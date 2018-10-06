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Ali Koç ve yönetimden küfür tepkisi!
Fenerbahçe

Ali Koç ve yönetimden küfür tepkisi!

Fenerbahçe'de takım öne geçtikren sonra Beşiktaş ve Şenol Güneş'e yönelik küfürler başkan ve yöneticilerin tepkisini çekti.

6 Ekim 2018 10:41

Fenerbahçe’de yönetim Spartak Trnava galibiyetinin ardından büyük sevinç yaşarken, tribünlerden yükselen küfürlerden de bir o kadar rahatsızlık duydu.

Özellikle takım öne geçtikten sonra Beşiktaş ve Şenol Güneş’e yönelik küfürler başkan ve yöneticilerin tepkisini çekti. Hala bu konunun önüne geçemeyen yönetim, ilk yapacağı toplantıda küfrün tamamen önlenmesi için yapılacak çalışmaları görüşecek.

Yönetimin ayrıca rahatsız olduğu bir diğer konu ise takıma yönelik protestolar… Maç içinde yapılan bu protestolar teknik heyet ve oyuncuları fazlasıyla etkiliyor.

Yönetimin en azından maç içinde bunun sonlanması için de çalışma yapacağı kaydedildi.

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Son güncelleme 10:41 | 6 Ekim 2018
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