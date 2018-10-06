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Albayrak: Fatih Terim ‘seni santrafordan’ kurtardım dedi
Galatasaray

Albayrak: Fatih Terim ‘seni santrafordan’ kurtardım dedi

Galatasaray Asbaşkanı Abdurrahim Albayrak, 1-0 kazandıkları Antalyaspor maçı sonrasında konuştu.

6 Ekim 2018 22:19

Fatih Terim’in kendisine forvet mesajını aktaran Asbaşkan Albayrak, “Porto mağlubiyeti bizi çok üzmüştü. Antalya’ya uzun bir yolculuk sonrası geldik, çok sıcak bir havaya geldik. İçeride Fatih Hoca, bana espri yaptı ‘Seni santrafordan kurtardım’ diye. Biliyorsunuz hocamın esprileri bitmez” dedi.

Zorlu bir maç oynadıklarını vurgulayan yönetici, “Zor oldu ama temiz oldu. 2-3 gün hep berabere dinlenmek istiyoruz. Camiamıza hayırlı olsun, emin adımlarla yürümek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

UEFA’nın tekrar inceleme kararına değinen Albayrak, “UEFA’nın Galatasaray ile ilgili son açıklamasında herhangi bir şey yok. Aynı durum bazı takımlar için de geçerli. Bize sadece ‘Hata yapmayın sakın’ diyorlar. Allah’ın izniyle biz de hata yapmayacağız. Hata yapsaydık, faturayı Galatasaray ağır öderdi” dedi.

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Son güncelleme 22:19 | 6 Ekim 2018
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