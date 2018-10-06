Albayrak: Fatih Terim ‘seni santrafordan’ kurtardım dedi

Fatih Terim’in kendisine forvet mesajını aktaran Asbaşkan Albayrak, “Porto mağlubiyeti bizi çok üzmüştü. Antalya’ya uzun bir yolculuk sonrası geldik, çok sıcak bir havaya geldik. İçeride Fatih Hoca, bana espri yaptı ‘Seni santrafordan kurtardım’ diye. Biliyorsunuz hocamın esprileri bitmez” dedi.

Zorlu bir maç oynadıklarını vurgulayan yönetici, “Zor oldu ama temiz oldu. 2-3 gün hep berabere dinlenmek istiyoruz. Camiamıza hayırlı olsun, emin adımlarla yürümek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

UEFA’nın tekrar inceleme kararına değinen Albayrak, “UEFA’nın Galatasaray ile ilgili son açıklamasında herhangi bir şey yok. Aynı durum bazı takımlar için de geçerli. Bize sadece ‘Hata yapmayın sakın’ diyorlar. Allah’ın izniyle biz de hata yapmayacağız. Hata yapsaydık, faturayı Galatasaray ağır öderdi” dedi.

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Cüneyt Çakır ilk kez... Önce penaltı çaldı sonra iptal etti Galatasaray'ın Antalyaspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada hakem Cüneyt Çakır, sarı-kırmızılı takım lehine penaltı verdi. Daha sonra VAR'a başvuran Cüneyt Çakır, kararını değiştirdi. Böylece Süper Lig'de ilk kez VAR sistemine başvuran Cüneyt Çakır'ın kararı, Galatasaray taraftarlarının tepkisini çekti. İlgili Haberi Oku