A Milli Takım

A Milli Futbol Takımımızın 11 Ekim'de Rize'de Bosna-Hersek'le oynayacağı özel maçın ve 14 Ekim'de Rusya'yla deplasmanda yapacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasının aday kadrosu açıklandı.

Mircea Lucescu tarafından belirlenen 26 kişilik kadro yine tartışmalara konu oldu.

Eleştirilerin ortak yönü ise “Kendi takımında oynamayan futbolcuların kadroya alınması” oldu.

Hepsi tartışılır. Mesela Göztepe formasıyla son haftaların en formda oyuncusu olan Yasin Öztekin'in Milli Takım'a neden davet edilmediği de Alanyaspor'daki performansıyla göz dolduran Efecan Karaca'nın hiç akla gelmemesi de değerlendirilebilir.

Ancak daha enterasan olanı Lucescu'nun kaleci tercihi oldu.

Milli takımın eldivenleri için Çaykur Rizespor'dan Gökhan Akkan'ın Konyaspor'dan Serkan Kırıntılı ve Belçika birinci ligi ekiplerinden Royal Antwerp'in kalecisi Sinan Bolat'ın tercih edildiği görüldü.

Trabzonspor'dan Onur Kıvrak, Fenerbahçe'den Harun Tekin, Akhisar'dan Fatih Öztürk ise tercih edilmedi. Evet hiçbir zaman herkes memnun edilemez. Evet haftanın kadrosu değil milli takım kadrosu oluşturuluyor ancak ortak aklın hissetiği ve dillendirdiği şey aynı.

Bu kadro ve gidişat pek hayra alamet değil. Umarım yanılırız.

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