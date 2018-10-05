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Yasin Öztekin şov devam ediyor
Göztepe

Yasin Öztekin şov devam ediyor

Göztepe’nin sezon başında kadrosuna kattığı milli futbolcu Yasin Öztekin, ligde üst üste forma giydiği dördüncü maçında 5. golünü atmayı başardı.

5 Ekim 2018 22:43

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-1'lik skorla mağlup olan Göztepe'de Yasin Öztekin, mücadelenin 69. dakikasında rakip fileleri havalandırarak, üst üste forma giydiği 4. maçta 5. golüne ulaşmış oldu.

Kayserispor ve Konyaspor'a 1, Trabzonspor deplasmanında da 2 gol atan Yasin, Kasımpaşa maçında da ceza sahası dışından attığı kaydettiği gol ile 5. golüne imza attı.

Mücadelenin tamamında sahada kalan Yasin, 8. hafta itibariyle 5 golle doğrudan katkı verirken, 2 kez de golü hazırlayan isim oldu.

05 Ekim 2018 MAÇ SONUCU | Kasımpaşa 3-1 Göztepe Spor Toto Süper Lig 8. hafta açılış karşılaşmasında Göztepe'yi ağırlayan Kasımpaşa, Trezeguet'nin şov yaptığı maçı 3-1 kazanmayı başardı ve yeni teknik direktör Mustafa Denizli yönetimindeki ilk maçına sahadan galibiyetle ayrıldı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:43 | 5 Ekim 2018
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