Yasin Öztekin şov devam ediyor

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-1'lik skorla mağlup olan Göztepe'de Yasin Öztekin, mücadelenin 69. dakikasında rakip fileleri havalandırarak, üst üste forma giydiği 4. maçta 5. golüne ulaşmış oldu.

Kayserispor ve Konyaspor'a 1, Trabzonspor deplasmanında da 2 gol atan Yasin, Kasımpaşa maçında da ceza sahası dışından attığı kaydettiği gol ile 5. golüne imza attı.

Mücadelenin tamamında sahada kalan Yasin, 8. hafta itibariyle 5 golle doğrudan katkı verirken, 2 kez de golü hazırlayan isim oldu.

MAÇ SONUCU | Kasımpaşa 3-1 Göztepe Spor Toto Süper Lig 8. hafta açılış karşılaşmasında Göztepe'yi ağırlayan Kasımpaşa, Trezeguet'nin şov yaptığı maçı 3-1 kazanmayı başardı ve yeni teknik direktör Mustafa Denizli yönetimindeki ilk maçına sahadan galibiyetle ayrıldı. İlgili Haberi Oku