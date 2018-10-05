UEFA’dan Galatasaray için açıklama

UEFA, Galatasaray ile FFP kapsamında yapılan anlaşmanın yeniden incelenmesine karar verildiğini açıkladı.

UEFA’nın yaptığı açıklamada, Finansal Kontrol Kurulu Araştırma Komisyonu’nun yapılan “settlement agreement” anlaşmasını tekrar inceleyeceği belirtildi.

İnceleme süresince, Galatasaray’ın 13 Haziran’da yaptığı anlaşmanın geçerliliğini sürdüreceği belirtildi.

Açıklamada, kararın alınma nedeni ya da incelemenin ne zaman sona ereceği konusunda ise bilgi verilmedi.

UEFA, 13 Haziran’da Galatasaray’a Finansal Fair Play kuralları kapsamında para ve futbolcu sayısı kısıtlama cezası vermişti ve UEFA ile Galatasaray arasında 4 yılı (2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonları) kapsayacak şekilde anlaşmanın yapıldığı duyurulmuştu.

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