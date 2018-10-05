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UEFA’dan Galatasaray için açıklama
Galatasaray

UEFA’dan Galatasaray için açıklama

UEFA, Galatasaray'ın Finansal Fair Play için yaptığı anlaşmanın Finansal Kontrol Kurulu Araştırma Komisyonu tarafından tekrar inceleneceğini açıkladı.

5 Ekim 2018 16:04

UEFA, Galatasaray ile FFP kapsamında yapılan anlaşmanın yeniden incelenmesine karar verildiğini açıkladı.

UEFA’nın yaptığı açıklamada, Finansal Kontrol Kurulu Araştırma Komisyonu’nun yapılan “settlement agreement” anlaşmasını tekrar inceleyeceği belirtildi.

İnceleme süresince, Galatasaray’ın 13 Haziran’da yaptığı anlaşmanın geçerliliğini sürdüreceği belirtildi.

Açıklamada, kararın alınma nedeni ya da incelemenin ne zaman sona ereceği konusunda ise bilgi verilmedi.

UEFA, 13 Haziran’da Galatasaray’a Finansal Fair Play kuralları kapsamında para ve futbolcu sayısı kısıtlama cezası vermişti ve UEFA ile Galatasaray arasında 4 yılı (2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonları) kapsayacak şekilde anlaşmanın yapıldığı duyurulmuştu.

05 Ekim 2018 Gomis`in parasının yarısı Portekiz`de gitti Gomis'i 6 miyon Euro'ya El Hilal'e satan ve forvetsiz kalan Galatasaray, Porto karşısında sayısız gol fırsatını kaçırıp mağlup oldu. Sarı kırmızılılar hem 3 puandan hem de 2.7 milyon Euro'dan oldu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 16:08 | 5 Ekim 2018
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