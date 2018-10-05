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UEFA Avrupa Ligi I grubu puan durumu! İşte, Beşiktaş’ın grubunda son puan durumu
Uefa Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi I grubu puan durumu! İşte, Beşiktaş’ın grubunda son puan durumu

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda oynanan ikinci karşılaşmaların ardından Beşiktaş'ın yer aldığı grupta herkes 3 puana sahip oldu. Beşiktaş, deplasmanda Malmö'ye 2-0 mağlup olmasının ardından haftayı lider olarak kapatma şansını kaybetti. İşte Beşiktaş'ın yer aldı Avrupa Ligi I grubunda son puan durumu...

5 Ekim 2018 00:28

Beşiktaş, konuk olduğu Malmö’ye 2-0 yenilirken, grubun diğer maçında Belçika temsilcisi Genk ağırladığı Sarpsborg’a 3-1 mağlup oldu. Üç puana sahip olan 4 takımdan Beşiktaş, en çok gol atan takım olan Sarpsborg’a liderliği kaptırdı.

Avrupa Ligi’nde 3. hafta müsabakaları 25 Ekim’de oynanacak. Beşiktaş, Genk’i, Sarpsborg ise Malmö’yü konuk edecek.

AVRUPA LİGİ I GRUBU PUAN DURUMU

Takımlar O G B M A Y Av P
Sarpsborg 2 1 0 1 4 4 0 3
Beşiktaş 2 1 0 1 3 3 0 3
Genk 2 1 0 1 3 3 0 3
Malmö 2 1 0 1 2 2 0 3

 

Son güncelleme 00:42 | 5 Ekim 2018
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