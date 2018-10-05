UEFA Avrupa Ligi I grubu puan durumu! İşte, Beşiktaş’ın grubunda son puan durumu

Beşiktaş, konuk olduğu Malmö’ye 2-0 yenilirken, grubun diğer maçında Belçika temsilcisi Genk ağırladığı Sarpsborg’a 3-1 mağlup oldu. Üç puana sahip olan 4 takımdan Beşiktaş, en çok gol atan takım olan Sarpsborg’a liderliği kaptırdı.
Avrupa Ligi’nde 3. hafta müsabakaları 25 Ekim’de oynanacak. Beşiktaş, Genk’i, Sarpsborg ise Malmö’yü konuk edecek.
AVRUPA LİGİ I GRUBU PUAN DURUMU
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|Sarpsborg
|2
|1
|0
|1
|4
|4
|0
|3
|Beşiktaş
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|Genk
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|Malmö
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3