UEFA Avrupa Ligi I grubu puan durumu! İşte, Beşiktaş’ın grubunda son puan durumu

Beşiktaş, konuk olduğu Malmö’ye 2-0 yenilirken, grubun diğer maçında Belçika temsilcisi Genk ağırladığı Sarpsborg’a 3-1 mağlup oldu. Üç puana sahip olan 4 takımdan Beşiktaş, en çok gol atan takım olan Sarpsborg’a liderliği kaptırdı.

Avrupa Ligi’nde 3. hafta müsabakaları 25 Ekim’de oynanacak. Beşiktaş, Genk’i, Sarpsborg ise Malmö’yü konuk edecek.

AVRUPA LİGİ I GRUBU PUAN DURUMU