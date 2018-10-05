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Şenol Güneş: ‘İyi hazırlayamamışız. Benim eksiğim…’
Uefa Avrupa Ligi

Şenol Güneş: ‘İyi hazırlayamamışız. Benim eksiğim…’

Beşiktaş, deplasmanda Malmö'ye 2-0 yenilirken müsabakanın ardından konuşan Şenol Güneş, "Ne oyuna giren oyuncular ne oyunda kalan oyuncular kazanma isteği gösterebildi. İyi hazırlayamamışız. Benim eksikliğim. Bu kadar kötü oyun beklemiyordum" dedi.

5 Ekim 2018 00:36

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında Beşiktaş, deplasmanda Malmö’ye 2-0’lık skorla mağlup olurken karşılaşmanın ardından açıklamalar yapan Şenol Güneş, özeleştiride bulundu. Güneş, “Ne oyuna giren oyuncular ne oyunda kalan oyuncular kazanma isteği gösterebildi. İyi hazırlayamamışız. Benim eksikliğim. Bu kadar kötü oyun beklemiyordum. Attıkları şok gol oyun disiplinimizi bozdu. Rakip, son bölümde istediği gibi oynadı. Bu maçın eksikliklerini oturup değerlendireceğiz ama Pazar günü maçımız var. Ona hazırlanacağız” diye konuştu.

‘Rakibimiz hak etti!’

Oyunu değerlendiren deneyimli çalıştırıcı, “Gole kadar zaman zaman top kayıpları yaptık ama rakibe pozisyon vermediğimiz maçta yediğimiz golden sonra oyun koptu. Tepki veremedik. Değişikliklerinde katkı vermemesi şunu gösteriyor ki tam konsantre gelmemişiz buraya. Beklenmedik bir golden ne kadar etkilensen de oyundan kopmaman gerek. Rakibimiz bizden daha çok istedi. Hak ettiği bir galibiyet aldı.

Burada en azından bir beraberlikle dönmemiz lazımdı. Kaybettiğimiz için üzüldük. Gruptaki diğer maç nasıl geçti bilmiyorum. Genk’in yenilmesi de sürpriz sayılabilir. Maçtan önce kurduğumuz hayallerle maçtaki gerçekler uyuşmayınca maçı kaybediyorsunuz” dedi. 05 Ekim 2018 Karius`un hatası akıllara Recep Çetin`i getirdi! 28 yıl sonra... Malmö - Beşiktaş maçında 53. dakikada siyah beyazlıların yediği talihsiz gol, yıllar önce Recep Çetin'in Malmö maçında kendi kalesine attığı golü akıllara getirdi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:46 | 5 Ekim 2018
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