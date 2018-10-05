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Malmö Beşiktaş maç özeti: Beşiktaş, Malmö deplasmanında yıkıldı! İşte özet ve puan durumu…
Uefa Avrupa Ligi

Malmö Beşiktaş maç özeti: Beşiktaş, Malmö deplasmanında yıkıldı! İşte özet ve puan durumu…

Avrupa Ligi I Grubu'nda 2. maçına çıkan Beşiktaş Malmö önünde beklemediği bir skorla Türkiye'ye döndü. UEFA Avrupa Ligi I Grubu mücadelesinde temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda İsveç ekibi Malmö'ye 2-0 mağlup oldu. İşte Malmö Beşiktaş maç özeti ve puan durumu...

5 Ekim 2018 08:45

Malmö Beşiktaş maçını izleyuemeyenler maçın özetini araştırıyor. Swedbank Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada ilk yarı golsüz sona ererken mücadelede goller, ikinci yarıda geldi. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonuna sahasında Sarpsborg’u 3-1 yenerek iyi başlayan Beşiktaş, ikinci maçında Malmö’ye 2-0 yenildi. Haberimizden Malmö Beşiktaş maç özetini ve I Grubu puan durumunu paylaşıyoruz.

MALMÖ BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ

Siyah Beyazlılar İsveç deplasmanında rakibine 2-0 mağlup oldu.
Beşiktaş maça iyi başlarken ilk yarıda bir çok pozisyon bulmasına rağmen devreye 0-0’lık eşitlikle gidildi.
İkinci yarıda da oyunu hakimiyeti Beşiktaş’ta olmasına karşın 53. dakikada Malmö beklenmedik bir şekilde 1-0 öne geçmeyi başardı.
Golden sonra Şenol Güneş Babel ve Quaresma değişiklikleriyle skoru değiştirmek istese de Malmö 76. dakikada bir penaltı atışı kazandı. Topun başına geçen Markus Rosenberg Karius’u geçerek skoru 2-0’a getirdi.
Maçın kalan dakikalarında Beşiktaş’ın çabaları skoru değiştirmeye yetmeyince Malmö sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş 3 puanda kalırken, Malmö de puanını 3 yaptı.

AVRUPA LİGİ I GRUBU PUAN DURUMU

Takımlar O G B M A Y Av P
Sarpsborg 2 1 0 1 4 4 0 3
Beşiktaş 2 1 0 1 3 3 0 3
Genk 2 1 0 1 3 3 0 3
Malmö 2 1 0 1 2 2 0 3
Son güncelleme 08:45 | 5 Ekim 2018
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