Malmö Beşiktaş maç özeti: Beşiktaş, Malmö deplasmanında yıkıldı! İşte özet ve puan durumu…

Malmö Beşiktaş maçını izleyuemeyenler maçın özetini araştırıyor. Swedbank Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada ilk yarı golsüz sona ererken mücadelede goller, ikinci yarıda geldi. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonuna sahasında Sarpsborg’u 3-1 yenerek iyi başlayan Beşiktaş, ikinci maçında Malmö’ye 2-0 yenildi. Haberimizden Malmö Beşiktaş maç özetini ve I Grubu puan durumunu paylaşıyoruz.

MALMÖ BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ

Siyah Beyazlılar İsveç deplasmanında rakibine 2-0 mağlup oldu.

Beşiktaş maça iyi başlarken ilk yarıda bir çok pozisyon bulmasına rağmen devreye 0-0’lık eşitlikle gidildi.

İkinci yarıda da oyunu hakimiyeti Beşiktaş’ta olmasına karşın 53. dakikada Malmö beklenmedik bir şekilde 1-0 öne geçmeyi başardı.

Golden sonra Şenol Güneş Babel ve Quaresma değişiklikleriyle skoru değiştirmek istese de Malmö 76. dakikada bir penaltı atışı kazandı. Topun başına geçen Markus Rosenberg Karius’u geçerek skoru 2-0’a getirdi.

Maçın kalan dakikalarında Beşiktaş’ın çabaları skoru değiştirmeye yetmeyince Malmö sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı.