MAÇ SONUCU | Kasımpaşa 3-1 Göztepe

Spor Toto Süper Lig 8. hafta mücadelesinde Göztepe’yi konuk eden Kasımpaşa, taraftarı önüde sahadan 3-1 galip ayrıldı ve 3 haftalık mağlubiyet serisinin ardından 3 puanla tanışmış oldu.

Ligde üst üste 3 mağlubiyet alan ve Kemal Özdeş ile yolları ayırarak teknik direktörlük koltuğuna Mustafa Denizli’yi getiren Kasımpaşa, 21. dakikada Samuel Edouk’un attığı golle 1-0 öne geçti.

İlk yarısı 1-0 sona eren maçın 47. dakikasında Edouk attığı golle skoru 2-0’a getirirken Trezeguet maçtaki ikinci asistini yapmış oldu. Göztepe’nin formda yıldızı Yasin Öztekin 69. dakikadaki harika golüyle skoru 2-1’e getirdi.

Ancak Kasımapaşa’nın iki golünde asist yapan Mısırlı futbolcu Trezeguet, 84. dakikada attığı golle skoru 3-1’e getirirken maçın skorunu belirleyen isim oldu.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 15 yaparken Göztepe 12 puanda kaldı. Göztepe gelecek hafta sahasında Beşiktaş’ı konuk ederken Kasımpaşa ise evinde Akhisarspor’u ağırlayacak.

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Halis Özkahya, Mehmet Cem Hanoğlu, Hakan Yemişken

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Veigneau, Tarkan Serbest, Sadiku, Eduok (Dk. 89 Koita), Pavelka (Dk. 79 İlhan Depe), Trezeguet (Dk. 90 Özgür Çek), Diagne

Göztepe: Beto, Gassama (Dk. 35 Gouffran), Titi, Reis, Traore (Dk. 17 Berkan Emir), Alpaslan Öztürk (Dk. 83 Deniz Kadah), Borges, Tayfur Bingöl, Castro, Yasin Öztekin, Jerome

Goller: Dk. 21 ve Dk. 47 Eduok, Dk. 84 Trezeguet (Kasımpaşa) Dk. 69 Yasin Öztekin (Göztepe)

Sarı kart: Dk. 19 Ben Youssef (Kasımpaşa)

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