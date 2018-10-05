MAÇ ÖZETİ: Standard Liege Akhisarspor özet! Akhisar Standard Liege’i salladı ama yıkamadı

Akhisarspor UEFA Avrupa Ligi’nde grup aşamasının ikinci maçında Belçika temsilci Standard Liege’e konuk oldu. Gruptaki ilk maçında konuğu Krasnodar'a 1-0 mağlup olan ancak oyunu ve mücadelesiyle alkış alan Akhisar Standard Liege’e karşı da başarılı performans sergiledi ancak yine puanla tanışamadı. Standard Liege Akhisarspor 2-1 sona erdi. İşte, Standard Liege Akhisarspor özeti…

STANDARD LİEGE AKHİSAR ÖZET

3′Akhisarspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Josue tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

4′ Mustafa Yumlu – Moussa Djenepo mücadelesinde hakem, ceza sahasının dışında bir noktada Standard Liege lehine faul kararı veriyor.

5′ Standard Liege, Razvan Marin ile rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

11′ Mehdi Carcela ile Standard Liege takımı köşe vuruşu kullanacak. Standard Liege takımından Mehdi Carcela sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor. Ceza sahası içinde topla buluşan Renaud Emond, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

17′ GOL | Standard Liege, Mehdi Carcela'nın kullandığı köşe vuruşu sonrasında Renaud Emond topu ağlara gönderdi.

32′ GOOOLL!!! | Skora 1 – 1 eşitlik geldi. Akhisarspor Onur Ayık ile aradığı golü buldu.

40′ GOL | Luis Cavanda'nın pasında Moussa Djenepo takımını öne geçiren golü atıyor.

Mücadelede ilk yarı Belçika temsilcisi Standar Liege'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

46′ Mücadelenin ikinci yarısına temsilcimiz Akhisarspor çok hızlı başladı. Akhisar'ın UEFA Avruğa Ligi tarihindeki ilk golü atan Onur Ayık çok uygun pozisyonda topu ağlara gönderemedi.

72′ Temsilvimiz Akhisarspor'da oyuncu değişikliği. Onur Ayık çıkıyor ve yerine Adrien Regattin oyuna giriyor

82′ Mustafa Yumlu rakibine yaptığı sert hareket sonucunda ikici sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.