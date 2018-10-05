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Kasımpaşa Göztepe özet izle! Mustafa Denizli ilk maçını kazandı
Kasımpaşa

Kasımpaşa Göztepe özet izle! Mustafa Denizli ilk maçını kazandı

Spor Toto Süper Lig 8. hafta açılış maçında Kasımpaşa Göztepe'yi 3-1 yendi. Böylece Kasımpaşa yeni teknik direktör Mustafa Denizli yönetimindeki ilk maçında sahadan galibiyetle ayrıldı. İşte, Kasımpaşa Göztepe özeti...

5 Ekim 2018 22:21

Süper Lig 8. hafta mücadelesinde Kasımpaşa Göztepe’yi taraftarı önüde 3-1 yenmeyi başardı. Kasımpaşa, 21. dakiakda Samuel Edouk'un attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarısı 1-0 sona eren maçın 47. dakikasında Edouk attığı golle skoru 2-0'a getirirken Trezeguet maçtaki ikinci asistini yapmış oldu. Göztepe'nin formda yıldızı Yasin Öztekin 69. dakikadaki harika golüyle skoru 2-1'e getirdi. Ancak Kasımapaşa'nın iki golünde asist yapan Mısırlı futbolcu Trezeguet, 84. dakikada attığı golle skoru 3-1'e getirirken maçın skorunu belirleyen isim oldu. İşte, Kasımpaşa Göztepe maçı özeti…

KASIMPAŞA GÖZTEPE ÖZETİ İZLE

Son güncelleme 22:21 | 5 Ekim 2018
GÜNÜN MAÇLARI
Kasimpasa S.K.
Bugün - 20:00
3
-
1
Göztepe S.K.
Kayserispor
Yarın - 13:30
-
Çaykur Rizespor
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