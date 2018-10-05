Kasımpaşa Göztepe özet izle! Mustafa Denizli ilk maçını kazandı

Süper Lig 8. hafta mücadelesinde Kasımpaşa Göztepe’yi taraftarı önüde 3-1 yenmeyi başardı. Kasımpaşa, 21. dakiakda Samuel Edouk'un attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarısı 1-0 sona eren maçın 47. dakikasında Edouk attığı golle skoru 2-0'a getirirken Trezeguet maçtaki ikinci asistini yapmış oldu. Göztepe'nin formda yıldızı Yasin Öztekin 69. dakikadaki harika golüyle skoru 2-1'e getirdi. Ancak Kasımapaşa'nın iki golünde asist yapan Mısırlı futbolcu Trezeguet, 84. dakikada attığı golle skoru 3-1'e getirirken maçın skorunu belirleyen isim oldu. İşte, Kasımpaşa Göztepe maçı özeti…

KASIMPAŞA GÖZTEPE ÖZETİ İZLE