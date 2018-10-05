Karius’un hatası akıllara Recep Çetin’i getirdi! 28 yıl sonra…

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde deplasmanda Malmö ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar ilk yarıda üstün oynadığı ve önemli fırsatlar kaçırdığı maçta ikinci yarıda şok bir gol kalesinde gördü.

Sağ kanattan gelişen atakta Andreas Vindheim’in yaptığı orta Caner Erkin’e çarpıp kaleye doğru yöneldi.

Kaleci Karius’un kornere çelemediği top ağlarla buluşurken akıllara 28 yıl önce Recep Çetin’in yine Malmö maçında kendi kalesine attığı golü getirdi.

1990 yılında Beşiktaş’ın Malmö ile oynadığı maçta Recep Çetin’in kendi kalesine attığı gol uzun yıllar konuşulmuştu.

Malmö’nün yine sağ kanattan açtığı ortayı uzaklaştırmak isteyen Recep Çetin, ters bir vuruşla topu kendi ağlarına göndermiş ve Malmö sahadan 3-2 galip ayrılmıştı.

Beşiktaş Malmö deplasmanında yıkıldı Gökhan Töre gündem oldu! UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında deplasmanda Malmö'ye 2-0 yenilen Beşiktaş'ta Gökhan Töre'nin sergilediği performans sosyal medyada gündeme oturdu. İlgili Haberi Oku