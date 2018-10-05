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Uefa Avrupa Ligi

Karius’un hatası akıllara Recep Çetin’i getirdi! 28 yıl sonra…

Malmö - Beşiktaş maçında 53. dakikada siyah beyazlıların yediği talihsiz gol, yıllar önce Recep Çetin'in Malmö maçında kendi kalesine attığı golü akıllara getirdi.

5 Ekim 2018 00:10

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde deplasmanda Malmö ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar ilk yarıda üstün oynadığı ve önemli fırsatlar kaçırdığı maçta ikinci yarıda şok bir gol kalesinde gördü.

Sağ kanattan gelişen atakta Andreas Vindheim’in yaptığı orta Caner Erkin’e çarpıp kaleye doğru yöneldi.

Kaleci Karius’un kornere çelemediği top ağlarla buluşurken akıllara 28 yıl önce Recep Çetin’in yine Malmö maçında kendi kalesine attığı golü getirdi.

1990 yılında Beşiktaş’ın Malmö ile oynadığı maçta Recep Çetin’in kendi kalesine attığı gol uzun yıllar konuşulmuştu.

Malmö’nün yine sağ kanattan açtığı ortayı uzaklaştırmak isteyen Recep Çetin, ters bir vuruşla topu kendi ağlarına göndermiş ve Malmö sahadan 3-2 galip ayrılmıştı.

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Son güncelleme 00:44 | 5 Ekim 2018
beşiktaş Loris Karius Recep Çetin
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