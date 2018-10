Juventus’tan Cristiano Ronaldo’ya tartışma yaratan destek!

SÖZCÜ SKOR / DIŞ HABERLER Tecavüz suçlamasıyla gündeme gelen Cristiano Ronaldo, “Adımı temize çıkarmaya istekli olsam da, benim üzerimden kendilerinin reklamını yapmak isteyen insanlar tarafından yaratılan bu medya cümbüşünü beslemeyi reddediyorum” ifadeleriyle iddialara yanıt verirken, Portekizli yıldızın kulübü Juventus, tartışma yaratan bir açıklama yayınladı.

Juventus kulübünün İngilizce resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz aylarda muhteşem profesyonelliğini ve bağlılığını gösterdi. Juventus’taki herkes bunu takdir ediyor ve neredeyse 10 yıl önceye dayandığı iddia edilen olaylar, büyük şampiyon ile temas kuran herkes tarafından paylaşılan bu fikri değiştirmiyor” ifadelerini kullandı. Juventus’un paylaşımı tepki çekerken siyah-beyazlıların borsadaki hisseleri de %5’lik bir değer kaybı yaşadı.

