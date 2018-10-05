Juventus’tan Cristiano Ronaldo’ya tartışma yaratan destek!

SÖZCÜ SKOR / DIŞ HABERLER Tecavüz suçlamasıyla gündeme gelen Cristiano Ronaldo, “Adımı temize çıkarmaya istekli olsam da, benim üzerimden kendilerinin reklamını yapmak isteyen insanlar tarafından yaratılan bu medya cümbüşünü beslemeyi reddediyorum” ifadeleriyle iddialara yanıt verirken, Portekizli yıldızın kulübü Juventus, tartışma yaratan bir açıklama yayınladı.

Juventus kulübünün İngilizce resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz aylarda muhteşem profesyonelliğini ve bağlılığını gösterdi. Juventus’taki herkes bunu takdir ediyor ve neredeyse 10 yıl önceye dayandığı iddia edilen olaylar, büyük şampiyon ile temas kuran herkes tarafından paylaşılan bu fikri değiştirmiyor” ifadelerini kullandı. Juventus’un paylaşımı tepki çekerken siyah-beyazlıların borsadaki hisseleri de %5’lik bir değer kaybı yaşadı.

.@Cristiano Ronaldo has shown in recent months his great professionalism and dedication, which is appreciated by everyone at Juventus. 1/1 — JuventusFC (@juventusfcen) 4 Ekim 2018

The events allegedly dating back to almost 10 years ago do not change this opinion, which is shared by anyone who has come into contact with this great champion. 2/2 — JuventusFC (@juventusfcen) 4 Ekim 2018

Sponsorluk anlaşmaları tehlikede!

Cristiano Ronaldo'yu, 13 Haziran 2009'da kendisine tecavüz etmekle suçlayarak geçen ay Nevada mahkemesinde dava açan Kathryn Mayorga’nın iddiası üzerine Juventus’tan tam destek gelirken, dünyaca ünlü yıldızın sponsoru Nike, “konuyu endişeyle takip ettiklerini” açıklarken, Ronaldo’ya yeni sezonda yeni oyunu FIFA 19’un kapağında yer veren EA Sports da, Nike ile benzer bir açıklama yaptı ve “Kapak oyuncularımızın ve elçilerimizin EA değerlerini gözeterek davranmasını isteriz” ifadeleriyle konunun takipçisi olduğunu belirtti.

Forbes’a göre Cristiano Ronaldo; LeBron James ve Michael Jordan’la birlikte Nike ile yaşam boyu sponsorluk sözleşmesi imzalayan tarihteki üç sporcudan konumunda. Ronaldo’nun önümüzdeki süreçte sponsorluk anlaşmalarının büyük bir kısmını kaybetmesi de gündemde. Daha önce eşini aldattığı ortaya çıkan Tiger Woods, yasaklı madde kullandığı tespit edilen Maria Sharapova ve ünlü atlet Justin Gatlin gibi sporcular sponsorluk anlaşmalarının büyük çoğunluğunu kaybetmişti.

Cristiano Ronaldo`ya tecavüz suçlaması! Yeni görüntüler ortaya çıktı Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo hakkındaki tecavüz suçlamasında yeni bir gelişme yaşandı. Cristiano Ronaldo ile Portekizli yıldızın kendisine tecavüz ettiğini iddia eden Kathryn Mayorga'ya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. İlgili Haberi Oku