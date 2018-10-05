Hayat öpücüğü

FENER uzun süreden bu yana hasret kaldığı galibiyet ile nihayet buluştu. Bu galibiyete yönetimin, hocanın, taraftarların gerçekten ihtiyacı vardı. Bu 3 puan Cocu'yu kurtarır mı bilemem ama her şeyin Başakşehir maçına kaldığı da ortada. Sarı-lacivertliler, böylesine zayıf bir rakip karşısında ilk yarıdaki oyununu skora çeviremediği için pozisyonlar bulmuş olsa da taraftarın tepkisini çekti.

İkinci yarıda rakip kalecinin hatasından bulmuş olduğu golle öne geçtiler. Sonrasında rakip takımın savunma hataları da devam edince Slimani'nin şık kafa golü ile 2-0'ı buldular. Bu gol Slimani için de çok önemliydi. Çünkü geldiğinden bu yana çok çaba gösteriyor ve karşılığını alamıyordu. Taraftarlar da bu golü uzun zamandır bekliyordu. Sarı-lacivertliler kazanmış olsalar bile takımın oynadığı futbol ve görüntüsü hiç iç açıcı değil. Gelecek adına pek ümit vermedi. Özellikle savunmada verilen açıklar ve gol pozisyonları teknik ekibi düşündürüyor ve taraftarı da endişelendiriyor. Hatta tribünleri dolduran seyirciler başta Harun olmak üzere Ayew ve Reyes'i de ıslıkladılar. Anlaşılan Cocu'nun 3'lü defans kurgusu Fenerbahçe'ye uymuyor. Reyes oyundan çıktıktan sonra sarı-lacivertli takım 4'lü defansa döndü ve daha az pozisyon verdi. Takımın ikinci sıkıntısı ise yardımlaşmanın olmaması. Sahadaki 11 henüz birlikte oynama eksikliği hissediyor, Cocu'nun ideal 11'i geç bulması bunda en büyük etken oldu.

Harun'a da bir parantez açmak gerekirse defansif zaafların yaşandığı takımında kalede pozisyon görmesi elbette doğaldır. Ancak dün başarılı kurtarışlar yaparak belki de zor duruma düşen takımına omuz attı ayrıca geçmişte yediği hatalı golleri affettirmiş oldu. Karşılaşmanın hakemi temiz bir maç yönetti. Zaten ligimizde de Fenerbahçe'nin maçları hakemler nazarında rahat geçiyor.

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